Cod galben de ceață și vânt puternic în Galați: Vizibilitate sub 50 de metri și ploi moderate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting Cod Galben de ceață valabilă vineri, 23 octombrie 2026, între orele 6:00 și 9:00, pentru o mare parte din județul Galați. Alerta vizează municipiile Galați și Tecuci, precum și localitățile Liești, Pechea, Tulucești, Umbrărești, Cosmeşti, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Independența, Nicorești, Slobozia Conachi, Fundeni, Gohor, Vânători, Grivița, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Poiana și Movileni.

Conform meteorologilor, în aceste zone se va semnala local ceață, fenomen care determină o scădere drastică a vizibilității sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, context în care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită.

Pe lângă alerta nowcasting, județul Galați se află și sub o informare meteorologică generală, valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 21:00. În jumătatea de est a țării, inclusiv în sudul Moldovei, sunt prognozate ploi moderate cantitativ, care vor avea și caracter de aversă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor atinge 10…20 l/mp și izolat vor depăși 30 l/mp. De asemenea, pe parcursul zilei de vineri vor fi înregistrate intensificări temporare ale vântului în sudul Moldovei, cu rafale care vor atinge în general viteze de 40…50 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a precizat că va actualiza prezentul mesaj în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.