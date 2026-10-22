Nvidia lansează drivere cu suport Advanced Shader Delivery, pentru încărcare mai rapidă ţi mai puţine sacadări în jocuri

Cea mai recentă versiune a driverelor Nvidia GeForce, 621.01, introduce suport pentru Advanced Shader Delivery, o tehnologie dezvoltată de Microsoft care promite să reducă timpii de încărcare ţi să limiteze sacadările apărute în timpul jocurilor.

Tehnologia urmăreţte să elimine necesitatea compilării shaderelor în timp real, proces care poate solicita intens procesorul ţi poate provoca întreruperi temporare ale fluidităţii imaginii. În schimb, resursele grafice sunt pregătite în avans, astfel încât să poată fi transferate mai rapid către memoria plăcii video atunci când sunt necesare.

Beneficiile ar putea fi deosebit de vizibile pe sistemele cu procesoare mai puţin performante sau pe configuraţiile cu resurse de memorie video limitate, unde compilarea shaderelor poate genera vârfuri de utilizare a procesorului ţi scăderi temporare ale performanţei.

Cum funcţionează Advanced Shader Delivery



În mod tradiţional, multe jocuri compilează shaderele în timpul primei rulări sau chiar în timpul gameplay-ului. Acest proces transformă programele grafice în instrucţiuni adaptate configuraţiei hardware ţi driverelor utilizate. Atunci când compilarea are loc în timpul jocului, pot apărea întârzieri ţi sacadări, chiar ţi pe sisteme capabile să ofere o rată ridicată de cadre pe secundă.

Advanced Shader Delivery încearcă să rezolve această problemă prin pregătirea shaderelor înainte ca acestea să fie necesare în joc.

„Folosind DirectX 12, Windows 11 ţi Microsoft Agility SDK, dezvoltatorii stochează shaderele într-o bază de date de tip State Object Database (SODB), permiţând infrastructurii cloud Microsoft să le precompileze pentru sute de mii de combinaţii hardware ţi drivere”, explică Andrew Burnes, reprezentant Nvidia.

Prin această abordare, jocurile compatibile pot utiliza resurse grafice deja pregătite pentru configuraţia respectivă, reducând nevoia de compilare în timpul sesiunilor de gaming.

Potrivit Nvidia, tehnologia poate atinge o rată de succes a memoriei cache de aproape 100% în condiţiile corespunzătoare, eliminând astfel compilarea shaderelor în timpul jocului ţi reducând vârfurile de utilizare a procesorului care provoacă sacadări.

Nu toate jocurile beneficiază automat de această tehnologie



Principalul dezavantaj este că Advanced Shader Delivery necesită suport explicit din partea jocurilor. Prin urmare, simpla instalare a celui mai recent driver Nvidia nu este suficientă pentru a beneficia de toate avantajele sale.

Printre titlurile compatibile se numără Gears of War: E-Day ţi Call of Duty: Modern Warfare 4. Pentru acestea, suportul este disponibil prin intermediul aplicaţiei Xbox pentru PC.

Nvidia precizează însă că tehnologia nu este limitată la jocurile distribuite prin magazinul Microsoft sau prin aplicaţia Xbox. Utilizatorii pot beneficia de Advanced Shader Delivery ţi în cazul titlurilor achiziţionate de pe Steam, cu condiţia să aibă instalată aplicaţia Xbox pentru PC ţi ca jocurile respective să implementeze funcţionalitatea.

Aţadar, disponibilitatea efectivă depinde atât de compatibilitatea jocului, cât ţi de configurarea software a sistemului.

Compatibilitate ţi cu plăcile video AMD



Deţi noul driver GeForce introduce suportul pentru tehnologie în ecosistemul Nvidia, Advanced Shader Delivery nu este rezervată exclusiv plăcilor video ale companiei.

Tehnologia este compatibilă ţi cu plăcile grafice AMD, începând cu versiunea de driver Adrenalin 26.6.1 sau una mai recentă. De asemenea, este acceptată de procesoarele Qualcomm Snapdragon X2, cu condiţia utilizării driverului 2026.08.3 sau a unei versiuni ulterioare.

Advanced Shader Delivery ar putea contribui la reducerea uneia dintre problemele persistente ale jocurilor moderne: sacadările cauzate de compilarea shaderelor. Totuţi, efectele concrete vor depinde de implementarea realizată de dezvoltatori ţi de configuraţia hardware utilizată. Tehnologia nu poate elimina toate cauzele sacadărilor, precum limitările procesorului, lipsa memoriei video sau optimizarea deficitară a jocurilor.