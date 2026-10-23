Nou cutremur în zona Vrancea, resimțit de populație. Seismele se țin lanț în estul țării

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că în ziua de vineri, 23 octombrie 2026, la ora locală 01:00:42, s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea de 3,9 ml. Mișcarea tectonică s-a înregistrat la o adâncime de 75,1 km, având intensitatea II. Orașele cele mai apropiate de epicentru au fost Focșani (38 km sud), Buzău (61 km sud), Sfântu-Gheorghe (73 km est) și Brașov (84 km est).

Din cauza adâncimii intermediare, seismul a fost resimțit pe o suprafață mai extinsă, inclusiv la Bacău, situat la 98 km distanță, de unde un martor a relatat:

„S-a mișcat scaunul de la calculator și a făcut un zgomot pe care l-am auzit și la cutremurul de zilele trecute, pisica a sărit din pat și nu știa încotro să o ia”.

Acest nou eveniment seismic vine la doar două zile după un alt cutremur înregistrat în regiunea Moldovei. Mai exact, în ziua de 21 octombrie 2026, la ora locală 18:03:31, județul Botoșani a fost zguduit de un seism de suprafață cu magnitudinea de 3,1 ml, produs la o adâncime de numai 5,7 km. Mișcarea a fost localizată la 14 km sud-est de Botoșani și 40 km est de Suceava, fiind resimțită clar de localnici.

O mărturie neobișnuită a venit din localitatea Stăuceni:

„Da, am simțit și eu acest cutremur micuț de pământ și am auzit un zgomot scurt ca o zguduială cum trece un diavol, și altul vine din, tropp tropp tropp din urmă”.

Seria recentă de mișcări tectonice menține vie atenția locuitorilor din estul României, după ce la începutul acestei săptămâni, pe 19 octombrie 2026, un cutremur semnificativ de 4,8 grade pe scara Richter, produs în zona Gura Teghii din județul Buzău, s-a resimțit extrem de puternic în municipiul Galați.

La acel moment, seismul de la amiază a provocat trepidații evidente ale mobilierului și panică generalizată. Sute de gălățeni au relatat atunci pe rețelele sociale cum „unda seismică a fost întâi pe verticală, iar apoi și pe orizontală”, evenimentul fiind surprins inclusiv de o cameră de supraveghere dintr-un apartament din oraș.