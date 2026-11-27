Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, două avertizări consecutive Cod Galben de vânt puternic și viscol care vizează direct județul Galați, alături de o informare meteorologică generală de ninsori, polei și răcire accentuată a vremii valabilă până duminică seară.

Primul Cod Galben: ninsoare viscolită și vizibilitate sub 100 de metri la Galați

Prima atenționare Cod Galben intră în vigoare în această noapte, sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 02:00, și este valabilă până sâmbătă, ora 15:00.

Potrivit meteorologilor, în acest interval, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei vântul se va intensifica, cu rafale de 50–70 km/h. În județele Galați, Brăila și Vrancea va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Al doilea Cod Galben: rafale de până la 70 km/h până duminică dimineață

A doua atenționare Cod Galben prelungește alerta pentru județul Galați din 28 noiembrie, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie 2026, ora 10:00.

În acest interval, vântul va continua să prezinte intensificări susținute în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze la rafală de 50–70 km/h. Totodată, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța, vântul puternic va fi asociat cu ninsoare (5–15 l/mp, izolat 20 l/mp), viscol și vizibilitate sub 100 de metri.

Informare meteo de ninsori, polei și ger până duminică seară

În paralel, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 27 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 29 noiembrie 2026, ora 20:00.

Potrivit prognozei, din orele serii de vineri va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune un strat de zăpadă de 4–8 centimetri în medie. De sâmbătă după-amiază va ninge și în regiunile sudice (strat de 5–10 cm, izolat peste 15 cm în Oltenia și sud-vestul Munteniei), precum și la munte.

Totodată, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată: în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie), temperaturile minime vor deveni negative în cea mai mare parte a țării (până la -10 grade în estul Transilvaniei), iar duminică, 29 noiembrie, maximele se vor menține negative în est, sud și centru, coborând spre -6 grade în nordul Moldovei și în depresiuni.