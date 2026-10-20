„Pitică zburătoare”! Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, schimb de replici de zile mari la Asia Express: „Fă, să-i spui lui mă-ta!” (VIDEO)

Ediția de luni seară a show-ului Asia Express, difuzată pe 19 octombrie 2026, a adus un moment de-a dreptul exploziv pe Drumul Mătăsii. Nervii concurenților au fost testați la maximum în timpul unei misiuni în care vedetele trebuiau să se costumeze în Regele Maimuță și să recreeze un album foto. Atmosfera a dat în clocot în momentul în care Raluca Bădulescu, sosită în emisiune ca handicap pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Coni, a intrat într-o dispută verbală aprinsă cu influencerița Valerie Lungu. Totul a pornit de la o neînțelegere legată de plicul cu instrucțiuni și ritmul în care trebuia desfășurată proba.

Discuția dintre cele două concurente a devenit rapid un spectacol total de orgolii și replici tăioase. Vizibil nerăbdătoare ca lucrurile să meargă mai repede, Valerie Lungu i-a cerut Ralucăi să lase plicul și să aștepte dacă nu înțelege din prima ce are de făcut. Reacția a activat imediat spiritul combativ al Ralucăi Bădulescu, care pe traseu a numit-o direct „pitică zburătoare” și nu a ezitat să pună piciorul în prag în fața camerelor: „Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu! Tu chiar vrei să terminăm prost emisiunea asta?”. Influencerița a răspuns pe loc, taxând stilul colegei sale: „Fă, să-i spui lui mă-ta! Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”.

Schimbul de replici din emisiune a fost dublat de declarații tăioase la testimoniale

În cadrul testimonialelor, spiritele s-au menținut la fel de încinse, iar Raluca Bădulescu a explicat cu multă ironie comentariul ei despre întreaga scenă din China. Vedeta a mărturisit că a preferat să își controleze impulsurile pe moment și să o ignore pe influenceriță: „Cum să o bag în seamă? Mi se părea că este o informație inutilă pentru creierul meu și n-am de ce să mă enervez sau să mă supăr pe chestii de prost gust”. În tot acest timp, Maurice Munteanu a savurat disputa din umbră, intervenind cu o remarcă tăioasă: „Ți-am zis că-i tare în clonț, n-ai vrut să mă crezi”.

Acest nou moment din Asia Express arată clar că interacțiunea dintre Valerie Lungu și foștii jurați de la emisiunea Bravo, ai stil! generează întotdeauna un show total pentru telespectatori. Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu au un istoric lung de emisiuni în spate alături de influenceriță, pe care au jurizat-o sever în trecut în platourile de televiziune. Acest nou episod vine la scurt timp după ce Valerie a mai avut o serie de discuții aprinse în Asia Express, tot cu Maurice Munteanu, din cauza regulilor de conviețuire și a micilor ironii reciproce, momente despre care publicația noastră a relatat pe larg în luna septembrie.

De altfel, parcursul influenceriței pe Drumul Mătăsii a fost marcat de numeroase momente tensionate și controverse. În etapele anterioare, în urma unui schimb de parteneri organizat în cadrul competiției, Valerie Lungu a făcut echipă cu Mirela Vaida. Experiența dintre cele două vedete s-a transformat însă rapid într-un scandal monstru în miezul nopții, după ce o ceartă aprinsă pornită de la un telefon i-a determinat pe localnicii care le găzduiau să le dea afară din casă.

Noua dispută cu Raluca Bădulescu arată că Valerie Lungu rămâne un veritabil magnet pentru situațiile conflictuale din show, indiferent de colegii pe care îi are alături.