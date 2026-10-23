Liberty Galaţi a rămas fără transport pentru siderurgişti. Datoriile către Transurb au depăşit 4 milioane de lei

Datoriile totale către Transurb au depăşit 4 milioane de lei, potrivit directorului general al societăţii, Ghiţă Paraschiv. Acesta a precizat că reluarea convenţiilor de transport va fi reluată doar în condiţiile în care combinatul îşi va respecta contractul şi va achita cel puţin sumele aferente ultimelor două săptămâni.
Conducerea Liberty a transmis deja un mesaj intern prin care îi informează pe salariaţi că transportul asigurat de Transurb nu mai este disponibil şi că, deocamdată, nu există o dată certă pentru reluarea serviciului. În aceste condiţii, departamentele combinatului au fost nevoite să ia măsuri speciale pentru organizarea activităţii, cu accent pe chemarea personalului esenţial, protejarea salariaţilor, securizarea activelor şi menţinerea serviciilor de bază.
Potrivit directorului general al Transurb SA, Ghiţă Paraschiv, aproape jumătate din datoria acumulată de Liberty exista deja la momentul intrării companiei în concordat preventiv. Restul sumei s-a acumulat ulterior.
Pentru a încerca să recupereze banii şi să asigure plata serviciilor curente, Transurb a încheiat cu Liberty un contract prin care combinatul s-a angajat să achite săptămânal echivalentul a 15.000 de euro. Suma trebuia să acopere atât facturile curente, cât şi o parte din datoriile restante. În ultimele două săptămâni, însă, Liberty nu a mai făcut nicio plată către operatorul local de transport. În lipsa banilor, Transurb a întrerupt serviciul destinat siderurgiştilor.
În mesajul transmis angajaţilor, conducerea combinatului afirmă că se află în contact permanent cu furnizorul de transport, dar recunoaşte că nu poate preciza când va fi reluat serviciul.
„În acest context, la nivelul fiecărui departament s-au luat deja măsuri excepţionale de organizare a activităţii în vederea chemării personalului esenţial, protejarea salariaţilor, securizarea activelor, dar şi menţinerea unor servicii de bază”, se arată în comunicarea internă.
Măsurile diferă de la un sector la altul, în funcţie de activităţile care trebuie menţinute. Angajaţii au fost îndrumaţi să solicite informaţii despre organizarea muncii de la şefii departamentelor, iar comunicările generale privind situaţia combinatului să le urmărească prin canalele oficiale. Conducerea Liberty le cere salariaţilor să dea dovadă de calm, responsabilitate şi disciplină în această perioadă dificilă, până la luarea unor decizii privind viitorul combinatului.
Pentru siderurgişti, oprirea transportului înseamnă o nouă problemă imediată, în condiţiile în care oamenii nu şi-au primit salariile de luni de zile.
„INFO – Transportul angajaţilor şi organizarea activităţilor esenţiale pentru următoarea perioadă
Vă informăm că, începând din această după amiază, transportul angajaţilor spre şi dinspre Combinat, asigurat de Transurb, nu va mai fi disponibil. Suntem în comunicare permanentă cu furnizorul dar nu avem, în acest moment, vizibilitatea privind reluarea acestui serviciu.
În acest context, la nivelul fiecărui departament s-au luat deja măsuri excepţionale de organizare a activităţii în vederea chemării personalului esenţial, protejarea salariaţilor, securizarea activelor dar şi menţinerea unor servicii de bază. Măsurile sunt complexe (tehnice, de organizare, de personal) şi pot fi diferite de la sector la sector, însă armonizate la nivelul Combinatului.
De aceea este nevoie să vă luaţi informaţiile privind organizarea la nivelul echipelor voastre de la conducerea departamentelor iar cele generale, privind Combinatul, din canalele oficiale de comunicare.
În acest context, de maximă dificultate, facem un apel la calm, responsabilitate, disciplină şi colegialitate. Este esenţial să trecem împreună peste această perioadă, aplicând măsurile cele mai potrivite, până când se vor lua deciziile privind viitorul Combinatului, care nu stau în puterea noastră”.