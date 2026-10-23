Liberty Galaţi a rămas fără transport pentru siderurgişti. Datoriile către Transurb au depăşit 4 milioane de lei

Angajaţii combinatului Liberty Galaţi nu mai au, începând din această după-amiază, transport asigurat de Transurb SA către şi dinspre platforma siderurgică. Societatea locală de transport a întrerupt convenţiile cu Liberty, după ce combinatul nu şi-a mai achitat obligaţiile de plată în ultimele două săptămâni.

Datoriile totale către Transurb au depăşit 4 milioane de lei, potrivit directorului general al societăţii, Ghiţă Paraschiv. Acesta a precizat că reluarea convenţiilor de transport va fi reluată doar în condiţiile în care combinatul îşi va respecta contractul şi va achita cel puţin sumele aferente ultimelor două săptămâni.

Conducerea Liberty a transmis deja un mesaj intern prin care îi informează pe salariaţi că transportul asigurat de Transurb nu mai este disponibil şi că, deocamdată, nu există o dată certă pentru reluarea serviciului. În aceste condiţii, departamentele combinatului au fost nevoite să ia măsuri speciale pentru organizarea activităţii, cu accent pe chemarea personalului esenţial, protejarea salariaţilor, securizarea activelor şi menţinerea serviciilor de bază.

Datorii de peste 4 milioane de lei la Transurb

Potrivit directorului general al Transurb SA, Ghiţă Paraschiv, aproape jumătate din datoria acumulată de Liberty exista deja la momentul intrării companiei în concordat preventiv. Restul sumei s-a acumulat ulterior.

Pentru a încerca să recupereze banii şi să asigure plata serviciilor curente, Transurb a încheiat cu Liberty un contract prin care combinatul s-a angajat să achite săptămânal echivalentul a 15.000 de euro. Suma trebuia să acopere atât facturile curente, cât şi o parte din datoriile restante. În ultimele două săptămâni, însă, Liberty nu a mai făcut nicio plată către operatorul local de transport. În lipsa banilor, Transurb a întrerupt serviciul destinat siderurgiştilor.

Liberty nu ştie când va fi reluat transportul

În mesajul transmis angajaţilor, conducerea combinatului afirmă că se află în contact permanent cu furnizorul de transport, dar recunoaşte că nu poate preciza când va fi reluat serviciul.

„În acest context, la nivelul fiecărui departament s-au luat deja măsuri excepţionale de organizare a activităţii în vederea chemării personalului esenţial, protejarea salariaţilor, securizarea activelor, dar şi menţinerea unor servicii de bază”, se arată în comunicarea internă.

Măsurile diferă de la un sector la altul, în funcţie de activităţile care trebuie menţinute. Angajaţii au fost îndrumaţi să solicite informaţii despre organizarea muncii de la şefii departamentelor, iar comunicările generale privind situaţia combinatului să le urmărească prin canalele oficiale. Conducerea Liberty le cere salariaţilor să dea dovadă de calm, responsabilitate şi disciplină în această perioadă dificilă, până la luarea unor decizii privind viitorul combinatului.

Pentru siderurgişti, oprirea transportului înseamnă o nouă problemă imediată, în condiţiile în care oamenii nu şi-au primit salariile de luni de zile.

Informarea internă a Liberty Galaţi, în integralitate: