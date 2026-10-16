Ajutoare pentru încălzire în Galaţi. Când se depun cererile, ce venituri sunt acceptate şi ce bani pot primi gălăţenii

Ajutoarele se acordă pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi şi/sau petrolieri. Sprijinul pentru încălzire este destinat perioadei 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.
Potrivit informaţiilor transmise de DAS Galaţi, pot beneficia de acest sprijin persoanele şi familiile ale căror venituri medii nete lunare se încadrează în următoarele limite:
Acordarea ajutorului se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 226/2021 şi de normele de aplicare.
Solicitanţii trebuie să declare corect veniturile, componenţa familiei, numărul de camere şi bunurile deţinute. Aceste informaţii, împreună cu documentele justificative, sunt necesare pentru evaluarea cererii.
Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele eligibile pot primi un supliment lunar pentru energia utilizată în locuinţă. Acesta se acordă în funcţie de sursele de energie folosite şi poate fi cumulat.
Sumele anunţate de DAS Galaţi sunt:
În cazul persoanelor pentru care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul este de 70 de lei pe lună.
Spre deosebire de ajutorul pentru încălzire, acordat în sezonul rece, suplimentul pentru energie este prevăzut pentru intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 octombrie 2027.
Formularele pentru sezonul rece 2026-2027 sunt disponibile începând cu 24 septembrie 2026. Acestea pot fi ridicate de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Galaţi, din strada Fraternităţii nr. 1, bloc ŞOIM, sau pot fi descărcate de pe site-ul termoficare.primariagalati.ro.
Pentru locuinţele încălzite cu energie termică în sistem centralizat, formularele sunt disponibile şi la asociaţiile de proprietari.
Cererile şi documentele justificative pot fi depuse prin următoarele modalităţi:
Programul de lucru pentru depunerea documentelor la sediul instituţiei este de luni până joi, între orele 8.00 şi 16.30, iar vineri, între orele 8.00 şi 14.00.
Cererile transmise electronic trebuie trimise în format PDF, într-un singur fişier, împreună cu toate documentele privind componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile mobile sau imobile deţinute. Nerespectarea acestor cerinţe atrage respingerea cererii.
Dosarul trebuie să cuprindă cererea şi declaraţia pe propria răspundere, completate corespunzător, precum şi documentele care dovedesc situaţia familiei şi dreptul de folosinţă asupra locuinţei.
În funcţie de situaţia fiecărui solicitant, sunt necesare:
Lista completă a documentelor poate fi consultată în documentul publicat de DAS Galaţi.
Cererea trebuie completată cu majuscule, datată şi semnată de reprezentantul familiei, fără ştersături sau modificări. De asemenea, este obligatoriu să fie trecut un număr de telefon de contact.
Solicitanţii trebuie să declare corect veniturile realizate în luna anterioară depunerii dosarului, numărul de camere, componenţa familiei şi bunurile deţinute. Cererile incomplete sau dosarele fără documentele doveditoare necesare pot fi respinse.
Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea cu energie electrică, DAS Galaţi va efectua obligatoriu o anchetă socială în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, pentru a verifica sistemul de încălzire utilizat.
Totodată, beneficiarii au obligaţia să anunţe Direcţia de Asistenţă Socială, în termen de cinci zile, orice modificare privind componenţa familiei, veniturile, domiciliul sau furnizorul de energie, prin depunerea unei noi declaraţii.
DAS Galaţi recomandă depunerea solicitărilor până la data de 15 octombrie. Cererile pot fi depuse şi ulterior, însă momentul de la care se acordă sprijinul depinde de data înregistrării.
Astfel, pentru cererile depuse până pe data de 20 a lunii, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt depuse după data de 20, dreptul se acordă începând cu luna următoare.
Un titular poate beneficia de o singură măsură de protecţie socială pentru încălzire, în funcţie de sistemul principal utilizat în locuinţă.
Pentru detalii despre condiţiile de acordare, documentele necesare şi depunerea dosarelor, cetăţenii se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, Serviciul Ajutoare Încălzire. Adresa: strada Fraternităţii nr. 1, bloc ŞOIM, Galaţi.
Formulare şi informaţii online: https://termoficare.primariagalati.ro/.