Ajutoare pentru încălzire în Galaţi. Când se depun cererile, ce venituri sunt acceptate şi ce bani pot primi gălăţenii

Gălăţenii cu venituri reduse pot solicita ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2026-2027, dar şi un supliment lunar pentru plata energiei. Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Galaţi a anunţat că depunerea a început, iar beneficiarii trebuie să pregătească atent documentele pentru a evita respingerea dosarelor.

Ajutoarele se acordă pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi şi/sau petrolieri. Sprijinul pentru încălzire este destinat perioadei 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.

Cine poate primi ajutor pentru încălzirea locuinţei

Potrivit informaţiilor transmise de DAS Galaţi, pot beneficia de acest sprijin persoanele şi familiile ale căror venituri medii nete lunare se încadrează în următoarele limite:

Maximum 1.386 de lei pe membru de familie;

Maximum 2.053 de lei pentru persoana singură.

Acordarea ajutorului se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 226/2021 şi de normele de aplicare.

Solicitanţii trebuie să declare corect veniturile, componenţa familiei, numărul de camere şi bunurile deţinute. Aceste informaţii, împreună cu documentele justificative, sunt necesare pentru evaluarea cererii.

Câţi bani se acordă pentru suplimentul de energie

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele eligibile pot primi un supliment lunar pentru energia utilizată în locuinţă. Acesta se acordă în funcţie de sursele de energie folosite şi poate fi cumulat.

Sumele anunţate de DAS Galaţi sunt:

30 de lei pe lună pentru energia electrică;

10 lei pe lună pentru gazele naturale;

10 lei pe lună pentru energia termică;

20 de lei pe lună pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

În cazul persoanelor pentru care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul este de 70 de lei pe lună.

Spre deosebire de ajutorul pentru încălzire, acordat în sezonul rece, suplimentul pentru energie este prevăzut pentru intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 octombrie 2027.

Unde şi cum se depun cererile în Galaţi

Formularele pentru sezonul rece 2026-2027 sunt disponibile începând cu 24 septembrie 2026. Acestea pot fi ridicate de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Galaţi, din strada Fraternităţii nr. 1, bloc ŞOIM, sau pot fi descărcate de pe site-ul termoficare.primariagalati.ro.

Pentru locuinţele încălzite cu energie termică în sistem centralizat, formularele sunt disponibile şi la asociaţiile de proprietari.

Cererile şi documentele justificative pot fi depuse prin următoarele modalităţi:

Personal, la sediul DAS Galaţi;

Prin intermediul asociaţiilor de proprietari sau de locatari;

Prin e-mail, la adresa registratura_das@primariagalati.ro.

Programul de lucru pentru depunerea documentelor la sediul instituţiei este de luni până joi, între orele 8.00 şi 16.30, iar vineri, între orele 8.00 şi 14.00.

Cererile transmise electronic trebuie trimise în format PDF, într-un singur fişier, împreună cu toate documentele privind componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile mobile sau imobile deţinute. Nerespectarea acestor cerinţe atrage respingerea cererii.

Ce acte trebuie să pregătească solicitanţii

Dosarul trebuie să cuprindă cererea şi declaraţia pe propria răspundere, completate corespunzător, precum şi documentele care dovedesc situaţia familiei şi dreptul de folosinţă asupra locuinţei.

În funcţie de situaţia fiecărui solicitant, sunt necesare:

Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei, precum şi certificatele de naştere ale minorilor;

Certificate de căsătorie sau de deces, după caz;

Adeverinţe privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii sau declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele fără venituri;

Cuponul de pensie din luna anterioară depunerii cererii, pentru pensionari;

Facturile de utilităţi, inclusiv toate paginile facturilor pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, după caz;

Codul asociaţiei de proprietari, pentru încălzirea cu agent termic;

Documente privind dreptul de folosinţă asupra locuinţei, precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere valabil, contractul de comodat sau certificatul de moştenitor;

Certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului, pentru deţinătorii de autoturisme şi/sau motociclete;

Hotărârea de divorţ, documentele privind încredinţarea minorilor sau alte acte justificative, dacă este cazul;

Declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lista completă a documentelor poate fi consultată în documentul publicat de DAS Galaţi.

Atenţie la completarea formularului

Cererea trebuie completată cu majuscule, datată şi semnată de reprezentantul familiei, fără ştersături sau modificări. De asemenea, este obligatoriu să fie trecut un număr de telefon de contact.

Solicitanţii trebuie să declare corect veniturile realizate în luna anterioară depunerii dosarului, numărul de camere, componenţa familiei şi bunurile deţinute. Cererile incomplete sau dosarele fără documentele doveditoare necesare pot fi respinse.

Pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea cu energie electrică, DAS Galaţi va efectua obligatoriu o anchetă socială în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, pentru a verifica sistemul de încălzire utilizat.

Totodată, beneficiarii au obligaţia să anunţe Direcţia de Asistenţă Socială, în termen de cinci zile, orice modificare privind componenţa familiei, veniturile, domiciliul sau furnizorul de energie, prin depunerea unei noi declaraţii.

Până când se pot depune cererile

DAS Galaţi recomandă depunerea solicitărilor până la data de 15 octombrie. Cererile pot fi depuse şi ulterior, însă momentul de la care se acordă sprijinul depinde de data înregistrării.

Astfel, pentru cererile depuse până pe data de 20 a lunii, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt depuse după data de 20, dreptul se acordă începând cu luna următoare.

Un titular poate beneficia de o singură măsură de protecţie socială pentru încălzire, în funcţie de sistemul principal utilizat în locuinţă.

Unde pot obţine gălăţenii informaţii suplimentare

Pentru detalii despre condiţiile de acordare, documentele necesare şi depunerea dosarelor, cetăţenii se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, Serviciul Ajutoare Încălzire. Adresa: strada Fraternităţii nr. 1, bloc ŞOIM, Galaţi.

Formulare şi informaţii online: https://termoficare.primariagalati.ro/.