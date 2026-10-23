Now Reading: Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Peste 3,32 milioane de euro obținuți cu un bilet plasat pe o aplicație mobilă

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    Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Peste 3,32 milioane de euro obținuți cu un bilet plasat pe o aplicație mobilă

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Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Peste 3,32 milioane de euro obținuți cu un bilet plasat pe o aplicație mobilă

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei23.10.2026

Rezultate Loto

Loteria Română a anunțat că premiul de categoria I în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro) a fost câștigat la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a fost completat cu trei variante simple, a costat 24,50 de lei și a fost jucat online prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Numerele extrase care au adus uriașul succes sunt 5, 17, 29, 7, 8 și 4.

Acesta reprezintă al treilea câștig de categoria I înregistrat în cursul acestui an la jocul Loto 6/49. Precedentul premiu major la acest joc fusese adjudecat recent, în data de 13 august 2026, când s-a înregistrat un record istoric absolut de 52.839.623,04 lei (peste 10 milioane de euro) dintr-o agenție din Oradea, câștigul fiind ridicat ulterior de o pensionară pe caz medical.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viaţa. Consider că e noroc şi, în acelaşi timp, o binecuvântare. Cu aceşti bani îmi voi lua viaţa de la capăt”, a declarat femeia.

Conform regulamentului oficial, noul posesor al variantelor câștigătoare are acum la dispoziție un termen legal de maximum 90 de zile pentru a-și revendica oficial banii de la sediul central al instituției.

Noua lovitură financiară vine în completarea unei perioade de excepție pentru jucătorii online din România. Chiar la tragerea din duminica precedentă, 18 octombrie 2026, s-a înregistrat un alt succes de răsunet, fiind câștigat marele premiu la Joker în valoare de peste 1,87 milioane de euro (10.004.076,02 lei) cu un bilet jucat pe platforma oficială bilete.loto.ro de o femeie din județul Suceava.

În momentul ridicării banilor, câștigătoarea de la Joker a transmis un mesaj emoționant:

„Este cel mai potrivit moment în care premiul ne ajută, cu adevărat, pe mine și pe cei din jurul meu!”.

Tragerile Loto de joi, 22 octombrie, au înregistrat următoarele numere oficiale: Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4; Noroc: 9 1 7 5 9 3 4; Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18; Noroc Plus: 0 6 7 1 2 8; Loto 5/40: 9, 33, 22, 40, 13, 14; Super Noroc: 8 1 7 4 4 3.

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