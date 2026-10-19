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    CFR Călători anunță regulile de circulație pentru trecerea la ora de iarnă: Ce se întâmplă cu trenurile aflate pe traseu

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CFR Călători anunță regulile de circulație pentru trecerea la ora de iarnă: Ce se întâmplă cu trenurile aflate pe traseu

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei19 octombrie 2026

CFR Călători

Compania națională CFR Călători a transmis instrucțiunile speciale de trafic valabile pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026, când România va trece oficial la ora Europei Orientale (EET). În cadrul acestui proces, ora 04:00 a dimineții va deveni ora 03:00, însă modificarea nu va schimba sub nicio formă structura Mersului Trenurilor aflat în vigoare la nivel național.

Toate garniturile feroviare care au plecări programate din gări după momentul schimbării orarului vor respecta cu strictețe orele din graficele normale.

Pentru trenurile de călători aflate deja în mișcare pe rețeaua feroviară după ora 04:00 (ora de vară), mecanicii vor aplica reguli stricte de staționare. Acestea vor opri în primele gări din parcurs stabilite prin grafic și vor aștepta până la ora de plecare prevăzută în noul orar de iarnă.

Singura excepție de la regulă se aplică în cazul garniturilor care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația terminus, acestea urmând să își continue drumul direct până la destinație.

În ceea ce privește trenurile internaționale care asigură legătura cu țările vecine, oficialii feroviari menționează că trecerea se face simultan în regiune. Din acest motiv, garniturile externe vor circula între stațiile de frontieră respectând întocmai orarul curent din Mersul Trenurilor.

Pentru informații în timp real legate de eventuale întârzieri, CFR recomandă pasagerilor să utilizeze numărul INFO CFR 0219521 sau aplicația online „Trenul Meu”, unde pot fi urmărite staționările din fiecare gară.

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