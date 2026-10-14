Apple Music ar putea renunţa la iconiţa roşie în favoarea unui design monocrom

Iconiţa emblematică roşie a aplicaţiei Apple Music ar fi fost înlocuită cu o versiune alb-negru în cea mai recentă versiune beta iOS 27.2, potrivit informaţiilor publicate de 9to5Mac. Totodată, nota muzicală de pe pictogramă pare să aibă un unghi uşor mai ascuţit faţă de designul original. O nouă versiune a logo-ului Apple Music a fost observată şi luna trecută pe site-ul Apple Music Hall, ceea ce sugerează că Apple ar putea pregăti o actualizare vizuală a aplicaţiei.

Conform 9to5Mac, noua pictogramă afişează o notă muzicală neagră pe fundal alb în modul Light şi o notă albă pe fundal negru în modul Dark. Modificările nu se limitează însă la iconiţă. Widgeturile Apple Music ar avea acum fundaluri negre, iar bara de navigare din partea de jos a aplicaţiei foloseşte o nuanţă de albastru pentru a evidenţia fila activă.

Un utilizator al platformei X a publicat imagini cu noua pictogramă în diferite variante de culoare, inclusiv în versiunea nuanţată (Tinted). Dacă designul monocrom va ajunge şi în versiunea publică de iOS, utilizatorii ar putea apela la opţiunea de nuanţare a pictogramelor de pe ecranul principal pentru a obţine un aspect mai apropiat de cel al vechii iconiţe roşii.