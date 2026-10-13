DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ: Călin Georgescu scapă de arestul preventiv și este plasat în arest la domiciliu

Tribunalul București a decis marți, 13 octombrie 2026, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Hotărârea vine după ce magistrații au analizat cererea acestuia de înlocuire a regimului de detenție cu o măsură mai blândă. Decizia de astăzi nu este însă una definitivă, procurorii având dreptul să o conteste în termenul legal.

Din acest motiv, Călin Georgescu nu va părăsi imediat Arestul Central al Capitalei. El va rămâne în custodia autorităților până la expirarea termenului de contestație sau până când Curtea de Apel București va tranșa definitiv această solicitare. Reamintim că politicianul fusese plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie, într-un dosar penal de anvergură instrumentat de DIICOT.

În această cauză, procurorii antimafia îl investighează pe Călin Georgescu sub acuzații grave de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că acesta, alături de alte două persoane, ar fi păgubit un om de afaceri din județul Buzău cu suma de 1,1 milioane de euro. Georgescu respinge cu fermitate toate acuzațiile aduse de procurori, susținând că este vorba despre un dosar motivat politic.