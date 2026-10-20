Tranzacţie colosală pe piaţa bancară din România: Consiliul Concurenţei a dat undă verde pentru preluarea Garanti Bank de către Raiffeisen Bank

Piaţa financiar-bancară din România trece printr-o reorganizare de proporţii, după ce Consiliul Concurenţei a autorizat oficial tranzacţia prin care Raiffeisen Bank S.A. va prelua Garanti Bank S.A. şi societatea de leasing Motoractive IFN S.A. Decizia autorităţii de reglementare deschide cale liberă unei achiziţii majore în sectorul bancar autohton, pachetul preluat incluzând şi compania Motoractive Multiservices S.R.L., entitate specializată în administrarea şi managementul flotelor auto sub brandul Garanti BBVA Fleet Management.

Prin această mişcare strategică, Raiffeisen Bank, una dintre cele mai importante filiale ale grupului austriac Raiffeisen Bank International AG, îşi consolidează semnificativ cota de piaţă şi portofoliul de servicii financiare destinate atât persoanelor fizice, cât şi companiilor.

Analiza amănunţită efectuată de experţii Consiliului Concurenţei a stabilit că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea unei concurenţe efective pe piaţa românească şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial sănătos.

Până la această tranzacţie, Garanti Bank S.A. şi Motoractive IFN S.A. au făcut parte din Grupul Garanti BBVA România, furnizând un pachet complex de servicii bancare şi soluţii de leasing financiar pentru vehicule, echipamente şi bunuri imobiliare.

Reprezentanţii autorităţii de concurenţă au precizat că textul integral al deciziei va fi publicat pe site-ul instituţiei imediat ce vor fi eliminate informaţiile cu caracter confidenţial, marcând astfel unda verde pentru una dintre cele mai răsunătoare tranzacţii financiare ale anului.