Liberty Galați explică de ce ies zilnic camioane cu fier vechi pe poarta combinatului

Conducerea Liberty Galați le transmite angajaților că transporturile de fier vechi observate în această perioadă provin de la fosta termocentrală Electrocentrale, nu din dezafectarea instalațiilor combinatului siderurgic. Clarificările vin pe fondul nemulțumirilor salariaților, care reclamă că nu și-au primit salariile.

Expedierea zilnică a mai multor camioane încărcate cu fier vechi de pe platforma industrială Liberty Galați a stârnit nemulțumiri în rândul siderurgiștilor, în condițiile in care mulți dintre ei așteaptă de luni întregi plata drepturilor salariale. Într-un mesaj intern, conducerea combinatului a explicat că transporturile fac parte dintr-o operațiune de recuperare a fierului vechi de la fosta termocentrală Electrocentrale.

Potrivit mesajului transmis angajaților, lucrările sunt executate de firma Remat Sud București și vor continua și în perioada următoare. Din materialele recuperate de la această unitate industrială, care nu aparține combinatului siderurgic, sunt expediate în medie patru-cinci camioane pe zi. Reprezentanții Liberty precizează că transporturile se desfășoară cu respectarea legislației și a regulilor de securitate, în colaborare cu firma care se ocupă de reciclare.

Liberty neagă tăierea instalațiilor proprii

În mesajul intern adresat siderurgiștilor se face o distincție explicită între recuperarea fierului vechi de la fosta termocentrală și eventuale operațiuni de dezafectare a instalațiilor combinatului.

„Aceste transporturi nu reprezintă livrări de fier vechi din presupuse tăieri de capacități industriale proprii ale Combinatului”, se arată în comunicare.

Totodată, conducerea susține că pe platforma Liberty nu se desfășoară demolări ale structurilor metalice ale combinatului și nici expediții de fier vechi provenit din asemenea operațiuni. Clarificările încearcă să răspundă îngrijorărilor angajaților, care văd camioanele ieșind de pe platforma industrială în timp ce activitatea siderurgică este oprită, iar restanțele salariale continuă să apese asupra propriilor familii.