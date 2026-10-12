Angajari Oferte

Monitorul de GalatiAngajari12.10.2026
Angajez şef fermă, inginer piscicol, pentru fermă piscicolă de 340 ha, în localitatea Bercu Nou, la 25 km de Satu Mare. Asigurăm condiţii de cazare şi masă. Salariu motivant. Telefon 0744-545.341 (235)
129 Votes: 50 Upvotes, 79 Downvotes (-29 Points)
Vreau sa ma angajez k scuterist cu atestat iscir
Mergi cu Domnu” fiule !!!
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2 Comments(Hide Comments)
AurelGrigoriu
Vreau sa ma angajez k scuterist cu atestat iscir
Daniel M.
Mergi cu Domnu” fiule !!!