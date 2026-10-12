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    Angajari Oferte

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Angajari Oferte

Monitorul de GalatiAngajari12.10.2026

Angajari Oferte

Angajez şef fermă, inginer piscicol, pentru fermă piscicolă de 340 ha, în localitatea Bercu Nou, la 25 km de Satu Mare. Asigurăm condiţii de cazare şi masă. Salariu motivant. Telefon 0744-545.341 (235)

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2 Comments

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  • AurelGrigoriu

    22 iunie 2026 / at 16:32 Răspunde

    Vreau sa ma angajez k scuterist cu atestat iscir

    • Daniel M.

      10 octombrie 2026 / at 6:02 Răspunde

      Mergi cu Domnu” fiule !!!

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