Teatrul „Fani Tardini” oferă un weekend spectaculos la Galaţi: Sold-out la FNT cu „A douăsprezecea noapte” şi producţii de top pe scena locală

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi marchează un moment de mare mândrie culturală în această săptămână, fiind prezent pe scena prestigiosului Festival Naţional de Teatru de la Bucureşti. Marţi şi miercuri, actorii gălăţeni joacă la Teatrul Bulandra, în Sala „Liviu Ciulei”, spectacolul „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare, în regia lui Andrei Huţuleac şi scenografia Mariei Nicola. Performanţa trupei din Galaţi a stârnit un interes uriaş în rândul iubitorilor de teatru din Capitală, biletele pentru ambele reprezentaţii fiind epuizate cu mult timp înainte. Aclamat de critici şi apreciat de public, spectacolul duce numele actorilor gălăţeni pe cea mai importantă scenă teatrală din ţară.

După succesul din Capitală, energia artistică se mută pe scena locală de la Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi, unde publicul este invitat la două producţii de excepţie în acest sfârşit de săptămână. Vineri, 23 octombrie, de la ora 19:00, spectatorii pot viziona comedia premiată „VRABIA”, o producţie emoţionantă creată de regizoarea Leta Popescu. Inspirat din copilăria şi adolescenţa autoarei în cartierul ţiglina IV din Galaţiul anilor ’90 şi 2000, spectacolul surprinde povestea unei generaţii care a crescut în frământările tranziţiei postcomuniste. Prin combinaţia subtilă dintre vulnerabilitate şi forţă, montarea a adunat numeroase recunoaşteri naţionale, inclusiv premii pentru cea mai bună regie şi cea mai bună actriţă pentru Oana Mogoş, precum şi o nominalizare la Gala Premiilor UNITER.

Programul de weekend continuă sâmbătă, 24 octombrie, tot de la ora 19:00, cu drama „FETE DURE”, de Tara Lynne O’Neill, în regia Dianei Mititelu, aflată la prima sa colaborare cu colectivul teatrului gălăţean. Inspirat din fapte reale, spectacolul spune povestea fascinantă a primei echipe feminine de fotbal din Belfast de la începutul secolului XX, supranumite „sufragetele fotbalului”. Într-o epocă în care fotbalul era un domeniu exclusiv masculin, aceste femei curajoase au sfidat toate tabuurile sociale, păşind pe teren în pantaloni scurţi şi ghete de fotbal pentru a-şi croi propriul drum. Biletele pentru reprezentaţiile de la Galaţi pot fi achiziţionate online sau de la Agenţia Teatrală din strada ştiinţei, publicul fiind încurajat să îşi rezerve locurile din timp.