Veste bună pentru şoferi: AFM a aprobat noi ecotichete de peste 16 milioane de lei în Programul Rabla Auto 2026

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) vine cu veşti excelente pentru românii care îşi doresc să îşi schimbe vechile maşini cu autovehicule noi, mai puţin poluante. În cadrul şedinţei Comitetului de Avizare din 19 octombrie 2026, instituţia a aprobat un nou lot de 1.419 ecotichete destinate persoanelor fizice înscrise în Programul Rabla Auto 2026.

Valoarea totală a finanţărilor acordate în această etapă se ridică la suma de 16,297 milioane de lei, fonduri care vor ajunge direct în sprijinul cetăţenilor pregătiţi să facă pasul către o mobilitate sustenabilă. Odată cu publicarea oficială a listei cu dosarele admise, reprezentanţii AFM actualizează automat în aplicaţia informatică statutul fiecărui solicitant în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, a subliniat că obiectivul central al acestor programe rămâne îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sprijinirea tranziţiei către un parc auto naţional modern.

Potrivit conducerii AFM, Programul Rabla Auto 2026 oferă un sprijin financiar concret şi încurajează alegerile responsabile din partea populaţiei, generând efecte benefice directe atât asupra calităţii aerului şi mediului înconjurător, cât şi asupra siguranţei din comunităţi. Lista completă cu dosarele aprobate pentru persoanele fizice poate fi deja consultată direct pe portalul oficial al instituţiei.

Bucuria aprobării vine însă la pachet cu o serie de obligaţii clare şi termene strânse pentru solicitanţii calificaţi. Persoanele fizice care au obţinut statutul de beneficiar aprobat au la dispoziţie un termen de maximum 60 de zile pentru a parcurge paşii administrativi obligatorii.

În acest interval, şoferii trebuie să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, să încarce toate documentele doveditoare în aplicaţia informatică a programului şi să introducă data exactă a radierii maşinii vechi, respectarea riguroasă a acestor etape fiind esenţială pentru virarea finanţării.