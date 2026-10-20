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    Bărbat găsit decedat în curtea unui imobil nelocuit. Polițiștii din Tecuci au demarat o anchetă după o sesizare din municipiul Galați

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Bărbat găsit decedat în curtea unui imobil nelocuit. Polițiștii din Tecuci au demarat o anchetă după o sesizare din municipiul Galați

Maria ROMANIŢĂEveniment20 octombrie 2026

Bărbat găsit decedat în curtea unui imobil nelocuit. Polițiștii din Tecuci au demarat o anchetă după o sesizare din municipiul Galați

La data de 19 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Tecuci au fost sesizați cu privire la un incident grav. Un bărbat a fost găsit decedat în curtea unui imobil nelocuit, situat pe strada Costache Conachi din municipiul Galați.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii, alături de un echipaj medical care a constatat că cele sesizate se confirmă, victima neprezentând semne vitale.

Conform informațiilor obținute în urma primelor verificări, bărbatul ar fi fost cunoscut ca persoană care vagabonda pe raza orașului Tecuci. Oamenii legii au demarat imediat cercetările la fața locului în vederea stabilirii exacte a identității persoanei decedate, precum și a circumstanțelor în care a survenit decesul.

Cadavrul bărbatului a fost preluat de autorități și transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Această procedură este esențială pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului, în timp ce polițiștii continuă verificările în cadrul anchetei deschise pentru identificarea tuturor elementelor cazului.

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