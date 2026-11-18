Deputatul USR de Galaţi Bogdan Rodeanu susţine realizarea proiectelor de modernizare a Falezei Dunării, dar atrage atenţia că autorităţile trebuie să explice mai bine intervenţiile propuse şi să ţină cont de îngrijorările gălăţenilor, în special în ceea ce priveşte tăierea arborilor. Parlamentarul vorbeşte despre transformarea întregii zone, de la Trecerea Bac până la sediul Poliţiei de Frontieră, într-un port urban, cu facilităţi comerciale şi de agrement.

Într-o postare publicată pe Facebook, Bogdan Rodeanu explică faptul că modernizarea Falezei presupune două proiecte distincte, dar complementare: unul derulat de Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) şi celălalt de Primăria municipiului Galaţi. În opinia sa, cele două investiţii trebuie privite împreună, deoarece urmăresc atât consolidarea şi protejarea malului Dunării, cât şi amenajarea spaţiilor destinate pietonilor, bicicliştilor şi celorlalţi gălăţeni care folosesc Faleza.

APDM urmează să investească în consolidarea malului Dunării

Potrivit deputatului, aproape două treimi din investiţia de modernizare a Falezei ar reveni proiectului APDM. Această componentă ar viza consolidarea malului Dunării, protejarea Falezei Inferioare împotriva inundaţiilor, punerea în siguranţă a şenalului navigabil al Dunării Maritime şi protejarea taluzului şi a Falezei Superioare.

Rodeanu susţine că APDM urmează să depună, în următoarele luni, documentaţiile tehnice necesare pentru obţinerea finanţării europene şi realizarea lucrărilor.

Deputatul consideră că această investiţie ar putea schimba relaţia oraşului cu Dunărea. El vorbeşte despre amenajarea unor pontoane pentru ambarcaţiuni de agrement, spaţii comerciale, restaurante şi terase pe malul apei, astfel încât gălăţenii şi turiştii să poată petrece mai mult timp în apropierea fluviului.

„Să avem un port cu utilităţi comerciale, cu pontoane la care pot acosta vase de agrement, de unde poţi pleca într-o plimbare pe Dunăre. Un loc cu restaurante, terase la apă şi terase pe apă, unde gălăţenii şi turiştii pot să vină şi să se bucure de Dunăre”, afirmă Bogdan Rodeanu.

Critici la adresa Primăriei pentru lipsa dialogului cu gălăţenii

În ceea ce priveşte proiectul municipalităţii, deputatul spune că acesta trebuie să asigure accesibilitatea şi confortul celor care folosesc Faleza, fie că sunt pietoni, biciclişti, părinţi cu copii sau persoane în vârstă. Totodată, Rodeanu atrage însă atenţia că intervenţiile asupra vegetaţiei trebuie justificate, iar arborii sănătoşi ar trebui păstraţi acolo unde soluţiile tehnice permit acest lucru.

„Vegetaţia poate fi refăcută, dar un copac matur nu poate fi înlocuit peste noapte de un puiet. E un sacrificiu. Şi de aceea fiecare tăiere trebuie justificată, iar arborii sănătoşi trebuie păstraţi acolo unde soluţiile tehnice pentru cetăţeni permit acest lucru”, a transmis parlamentarul.

Cea mai dură parte a mesajului său este rezervată modului în care administraţia locală a gestionat comunicarea proiectului. Deputatul consideră că Primăria Galaţi trebuia să explice de la început ce lucrări urmează să fie făcute, de ce sunt necesare şi care vor fi efectele asupra spaţiului verde.

„Primăria avea responsabilitatea să explice proiectul, să răspundă îngrijorărilor şi să poarte un dialog real cu cetăţenii. Iar aici PSD Galaţi a greşit, ca de obicei, groaznic”, afirmă Bogdan Rodeanu.

Acesta consideră că o comunicare făcută la timp ar fi putut preveni o parte importantă a conflictului izbucnit în jurul modernizării Falezei.

Lucrările sunt suspendate prin decizia Tribunalului Bucureşti

Declaraţiile deputatului vin într-un moment complicat pentru proiectul Primăriei Galaţi. Pe 16 noiembrie, Tribunalul Bucureşti a decis suspendarea executării a două hotărâri ale Consiliului Local Galaţi şi a autorizaţiei de construire emise pentru modernizarea Falezei Dunării, până la pronunţarea instanţei de fond.

Acţiunea a fost formulată de Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România. Instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de suspendare a acordului de mediu, însă a admis în parte solicitarea privind celelalte acte administrative. Hotărârea este executorie, dar nu definitivă şi poate fi atacată cu recurs.

Primăria a anunţat că va formula recurs, iar executantul a sistat lucrările de construcţie, cu excepţia intervenţiilor necesare pentru punerea în siguranţă a şantierului.

Bogdan Rodeanu spune că hotărârile judecătoreşti trebuie respectate, problemele juridice trebuie clarificate, iar soluţiile necesare trebuie găsite cât mai repede.

Parlamentarul anticipează şi folosirea politică a investiţiei în viitoarele campanii electorale, afirmând că PSD Galaţi, primarul Ionuţ Pucheanu şi viitorul candidat al partidului la Primărie vor încerca să transforme proiectul într-un argument electoral.

Cu toate acestea, Rodeanu îşi reafirmă susţinerea pentru modernizarea Falezei, indiferent de partidul care conduce administraţia locală.