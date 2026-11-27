Instituția Prefectului – Județul Galați a anunțat astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, în urma unei adrese transmise de Garnizoana Galați, că în poligonul de tragere din localitatea Smârdan (C.S.I.L. Smârdan) se vor desfășura exerciții militare și trageri în perioada 1 – 15 decembrie 2026.

Potrivit calendarului comunicat de autorități, activitățile de instruire vor avea loc după următorul program:

În perioada 1 – 12 decembrie 2026, zilnic, între orele 08:00 – 22:00;

În perioada 14 – 15 decembrie 2026, zilnic, între orele 08:00 – 22:00.

Acces interzis pentru populație, animale și vehicule

Pe durata desfășurării tragerilor, accesul populației, al animalelor și al vehiculelor în perimetrul poligonului este strict interzis. Cetățenii din localitățile învecinate sunt rugați să respecte restricțiile de circulație de pe drumurile de acces către poligon, barierele, panourile indicatoare cu mesajul „TRECEREA INTERZISĂ – POLIGON DE TRAGERE”, precum și semnalizarea cu bec sau fanion roșu arborat pe stâlpul din adâncimea poligonului („STAI! SE TRAGE!”).

Reprezentanții Prefecturii Galați precizează că exercițiile militare sunt activități curente de instruire ale Ministerului Apărării Naționale, menite să crească nivelul de pregătire al militarilor și interoperabilitatea dintre forțele armate române și cele aliate, cu respectarea măsurilor de siguranță și limitarea pe cât posibil a disconfortului fonic pentru locuitorii din zonă.

Programul tragerilor poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice sau de evoluția activităților planificate.