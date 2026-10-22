Dosar penal la vama Bumbăta: Un bărbat din China conducea o maşină înmatriculată în ţara natală cu un document nevalabil

Un drum lung de mii de kilometri, parcurs la volanul unui autoturism înmatriculat tocmai în China, s-a încheiat brusc pe malul Prutului pentru un cetăţean străin. Joi, 22 octombrie, în jurul orei 19:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, din cadrul ITPF Iaşi, s-a prezentat pe sensul de ieşire din ţară un bărbat în vârstă de 52 de ani, de cetăţenie chineză. Acesta se afla la volanul vehiculului său cu numere chinezeşti şi intenţiona să părăsească teritoriul României, însă verificările obişnuite efectuate de poliţiştii de frontieră au scos rapid la iveală nereguli grave privind actele prezentate la control.

Bărbatul a înmânat cadrelor de frontieră un permis de conducere naţional eliberat de autorităţile din China, document care nu este recunoscut de statul român fără îndeplinirea altor condiţii legale, alături de un pretins permis de conducere internaţional. Având suspiciuni întemeiate, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice în sistem. În urma investigaţiilor, oamenii legii au stabilit că aşa-numitul permis internaţional era, în realitate, un document fantezist, complet lipsit de valoare juridică. Astfel, s-a concluzionat că şoferul nu era posesorul niciunui act valabil care să-i confere dreptul de a conduce pe drumurile publice din România.

În faţa acestei constatări, aventura bărbatului s-a oprit definitiv în punctul de trecere a frontierei. Poliţiştii de frontieră au deschis un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.