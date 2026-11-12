ITP fals la graniţă: Şofer ucrainean, cercetat la Racovăţ

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ (ITPF Iaşi) au depistat un nou document auto contrafăcut în timpul controalelor de rutină de la graniţă. Incidentul a avut loc în seara zilei de miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 18:00, pe sensul de intrare în România.

Neregulile descoperite la controlul documentelor

La controlul de frontieră s-a prezentat un cetăţean ucrainean în vârstă de 40 de ani, aflat la volanul unui autovehicul înmatriculat în Ucraina. În urma verificărilor specifice efectuate asupra actelor înmânate de conducătorul auto, oamenii legii au constatat următoarele:

Document contrafăcut: Talonul de inspecţie tehnică periodică (ITP) prezentat de bărbat s-a dovedit a fi fals.

Lipsa verificării tehnice: Verificările suplimentare au arătat că autoturismul nu figura în bazele de date ca având inspecţia tehnică periodică efectuată.

Tranzit oprit: Şoferul încerca să intre pe teritoriul României cu un vehicul fără drept legal de circulaţie.

Dosar penal pentru uz de fals

Ca urmare a celor constatate la faţa locului, poliţiştii de frontieră au luat măsurile legale care se impun şi au demarat o anchetă pe numele conducătorului auto. În prezent, oamenii legii efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, urmând ca dosarul să fie înaintat unităţii de parchet competente.