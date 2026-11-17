Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galaţi–Rutier (ITPF Iaşi) au blocat tranzitul unui ansamblu rutier după ce au descoperit mai multe documente contrafăcute. Incidentul a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în jurul orei 01:56, când la controlul de frontieră s-a prezentat un cetăţean ucrainean în vârstă de 27 de ani, aflat la volanul unui ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă, înmatriculat în Ucraina.

Ce au descoperit poliţiştii la verificarea documentelor

La controlul de frontieră, conducătorul auto a înmânat, pe lângă actele standard solicitate, şi poliţele de asigurare obligatorie pentru vehiculele cu care se deplasa. În urma inspecţiei amănunţite a actelor şi a verificărilor în bazele de date specifice, oamenii legii au constatat următoarele nereguli:

Poliţe contrafăcute: Cele două asigurări obligatorii tip „Carte Verde” prezentate de şofer s-au dovedit a fi false.

Lipsa acoperirii reale: Verificările în evidenţele oficiale au arătat că ansamblul rutier nu figurează ca fiind asigurat.

Dosar penal pentru două infracţiuni

Ca urmare a celor constatate la faţa locului, poliţiştii de frontieră au demarat o anchetă pe numele conducătorului auto. În prezent, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, urmând ca la finalizarea dosarului să fie dispuse măsurile legale care se impun.