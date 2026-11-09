Traseul Galaţi–Sulina se deschide în 2027: Bornă regală pe Via Dobrogeana

Asociaţia Via Dobrogeana marchează o etapă de referinţă în dezvoltarea celui mai ambiţios traseu de drumeţie de lungă distanţă din regiune. Vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 14:00, la Sulina va avea loc dezvelirea unei borne tematice dedicate reginei Wilhelmina a Ţărilor de Jos. Evenimentul se va desfăşura în prezenţa Excelenţei Sale Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Ţărilor de Jos în România, a consulului onorific Dan Coman, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai organizaţiilor de management al destinaţiei.

Această iniţiativă îşi propune să aducă în atenţia publicului locurile de pe traseu şi legendele istorice care le-au definit identitatea. Sulina păstrează în memoria sa povestea reginei Wilhelmina, a cărei nume este legat de înfiinţarea uzinei de apă din oraş. Potrivit relatărilor, aflată în vizită în localitate, regina a cerut un pahar cu apă şi i s-a oferit apă direct din Dunăre, gest care ar fi determinat sprijinul Casei Regale a Ţărilor de Jos pentru asigurarea apei potabile în localitate.

Dezvelirea bornei reprezintă totodată un angajament ferm pentru finalizarea lucrărilor de amenajare pe primul tronson al proiectului. Organizatorii îşi propun ca marcarea traseului până la Sulina să fie încheiată până la sfârşitul anului 2026, astfel încât tronsonul Galaţi–Sulina să poată fi inaugurat oficial în primăvara anului 2027, în colaborare cu autorităţile şi administraţiile ariilor protejate.

Noul drum va conecta malul Dunării de la Galaţi cu Munţii Măcinului, aşezările din nordul Dobrogei şi peisajele din Delta Dunării, până la ieşirea la mare. Pe un parcurs de peste 1.000 de kilometri, Via Dobrogeana îşi propune să unească natura, patrimoniul şi comunităţile din Moldova, Dobrogea şi Muntenia, sub identitatea: „Via Dobrogeana — Drumul născut între ape. Drumul care continuă unirea.”

Articole similare: Borna Zero a fost inaugurată la Galaţi. De aici începe oficial Via Dobrogeana



