49 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, trei decese raportate

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, între 2 iunie şi 30 octombrie, au fost înregistrate 49 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, dintre care 41 confirmate şi opt probabile, potrivit Agerpres. În aceeaşi perioadă, au fost raportate trei decese, în judeţele Brăila, Dâmboviţa şi Timiş.

Cazurile au fost semnalate în Bucureşti (16) şi în judeţele Alba (1), Brăila (5), Botoşani (1), Cluj (2), Dolj (1), Dâmboviţa (1), Galaţi (6), Ilfov (4), Iaşi (2), Prahova (1), Sibiu (1), Sălaj (1), Timiş (3), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1) şi Vrancea (1).

Persoanele afectate sunt în majoritate vârstnici: 22 de cazuri în grupa 70-79 de ani, 10 în grupa 60-69 ani, opt în 50-59 ani, patru peste 80 de ani, două în 40-49 ani, două în 30-39 ani şi una în 10-19 ani.

INSP recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe repelente, să protejeze ferestrele cu plase, să desecute bălţile de apă din jurul gospodăriei şi să elimine recipientele cu apă stătută şi gunoiul menajer. (sursa stiripesurse.ro)

Foto: Shutterstock