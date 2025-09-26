Campanie naţională „România respiră curat!” pentru prevenirea consumului de tutun în rândul tinerilor

Institutul Naţional de Sănătate Publică, în colaborare cu Colegiul Medicilor Stomatologi şi direcţiile de sănătate publică, derulează în perioada noiembrie – decembrie campania „România respiră curat!”, axată pe prevenirea consumului de tutun şi informarea adolescenţilor privind efectele nocive ale fumatului, potrivit Agerpres.

La nivel global, peste 8,7 milioane de persoane mor anual din cauza consumului de tutun, dintre care 7,4 milioane din cauza utilizării directe, iar peste 1,3 milioane din cauza expunerii la fumat pasiv. În România, prevalenţa fumatului în rândul adolescenţilor de 15 ani a fost de 23% în 2022, procent apropiat de cel din perioada 2014 – 2022, dar peste media europeană de 17%.

Tot în România, 28% dintre fete şi 23% dintre băieţi au declarat că au folosit ţigarete electronice, depăşind media ţărilor incluse în studiul HBSC 2021/2022, de 20% în rândul fetelor şi 18% în rândul băieţilor.

Reprezentanţii INSP subliniază că limitarea consumului de tutun este una dintre cele mai eficiente metode de reducere a mortalităţii şi de îmbunătăţire a stării de sănătate. România s-a situat în 2021 pe locul 8 în clasamentul politicilor de control al tutunului, faţă de locul 12 în 2019, un rezultat considerat printre cele mai bune din Europa Centrală.

Modificările legislative recente prevăzute de Legea nr. 64/2024 interzic utilizarea tuturor categoriilor de produse din tutun şi a dispozitivelor electronice pentru fumat în unităţile de învăţământ, măsura fiind aplicată elevilor. Pentru adulţi, pachetul de servicii din asistenţa medicală primară include consiliere pentru prevenirea consumului de tutun şi intervenţii pentru renunţarea la fumat.

INSP evidenţiază necesitatea implicării părinţilor, cadrelor didactice, specialiştilor în sănătate publică şi autorităţilor locale în identificarea timpurie a riscurilor şi susţinerea adolescenţilor în decizia de a evita sau abandona consumul produselor din tutun. (sursa stiripesurse.ro)