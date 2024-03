7 vicii care s-au dovedit a fi bune pentru sănătate

Rezultatele mai multor studii au indicat că unele vicii aduc beneficii precum întărirea musculaturii, îmbunătăţirea performanţelor sportive, întărirea sistemului imunitar sau prevenirea bolilor cronice. Iată 8 astfel de vicii care pot aduce avantaje sănătăţii.

1. Zăbovitul în pat

Da, apasă pe butonul de snooze şi întoarce-te pe partea cealaltă. Potrivit unui studiu recent realizat de oamenii de ştiinţă de la Universitatea din München, oamenii care sunt treziţi de alarmă şi nu de ceasul lor interior au de trei ori mai multe şanse de a deveni obezi. Atunci când ne trezim înainte ca trupurile noastre să fie pregătite pentru a începe ziua, ritmurile circadiene ne sunt afectate. Tocmai de aceea, mulţi dintre noi se confruntă cu probleme specifice tulburării de fus orar (jet lag) şi mănâncă atunci când organismul nu este pregătit să absoarbă substanţe nutritive, lucru ce duce la încetinirea metabolismului.

2. Consumul de bomboane

Oamenii care mănâncă bomboane au un IMC mai mic, talii mai subţiri şi mai puţine inflamaţii care să le afecteze sănătatea, comparativ cu persoanele care evită aceste delicii dulci, susţine un studiu publicat în Nutrition Research. În timp ce bomboanele sunt adevărate bombe de zahăr, ele sunt sărace în grăsimi saturate şi calorii, comparativ cu alte deserturi.

3. Roaderea unghiilor

Deşi nu este un comportament demn de lăudat, se pare că roaderea unghiilor aduce beneficii pentru sănătate. Mai exact, ingerarea microbilor care trăiesc pe unghii poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, potrivit cercetătoarei Hilary Longhurst. Roaderea unghiilor expune corpul ca un nivel scăzut de bacterii, lucru care ne ajută să ne antrenăm pentru distrugerea unui număr şi mai mare de bacterii, în viitor.

4. Consumul de alcool

Pe lângă adoptarea unei diete sănătoasă şi realizarea exerciţiilor fizice, consumul moderat de alcool este unul dintre comportamentele care poate duce la o viaţă lungă şi sănătoasă, spun specialiştii de la Center for Disease Control and Prevention. Consumat cu moderaţie (aprox. două pahare pe zi), alcoolul poate duce la scăderea riscului de apariţie a bolilor cardiace, prevenind totodată şi apariţia Alzheimerului sau a altor boli cronice.

5. Consumul de ciocolată

Flavonoidele din cacao scad tensiunea arterială, reduc nivelul hormonilor de stres şi cresc fluxul sanguin din creier şi inimă, lucru care ne ajută să fim vigilenţi. Rezultatele unui studiu din Italia au indicat că participanţii care au consumat ciocolată neagră zilnic timp de 15 zile şi-au redus aproape la jumătate riscul de a dezvolta rezistenţă la insulină. Pentru a beneficia de aceste avantaje pentru sănătate consumaţi batoanele de ciocolată care conţin cel puţin 70% cacao pentru că au un nivel mare de antioxidanţi.

6. Viaţa sexuală foarte, foarte activă

Sexul poate îmbunătăţi imunitatea, ajutându-ne totodată să dormim mai bine şi să părem mai tineri. Aşa cum descrie în cartea „Superyoung: The Proven Way to Stay Young Forever”, neuropsihologul David Weeks susţine că viaţa sexuală foarte activă (cel puţin 2-3 partide) îi face pe oameni să pară mai tineri declanşând o mai mare eliberarea de hormon de creştere care promovează o mai bună elasticitate a pielii.

7. Consumul de cafea

Oamenii care consumă 4 căni de cafea pe zi au mai puţine şanse de a fi deprimaţi, potrivit unui studiu publicat de la National Institute of Health. Care este explicaţia? Se pare că boabele de cafea sunt foarte bogate în antioxidanţi. De aceea, atunci când consumăm cafea în doze moderate, polifenolul (un antioxidant care are un rol antiinflamator puternic) reduce tensiunea arterială, îmbunătăţeşte răspunsul insulinei şi reduce riscul apariţiei Alzheimerului.