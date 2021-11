Acest păianjen înfricoşător are cârlige care pot perfora cea mai tare piele

Un exemplar neobişnuit de mare de păianjen cu pânză ca pâlnia (Atrax robustus), cel mai periculos pentru oameni, a fost găsit în New South Wales, Australia şi adus în Australian Reptile Park (ARP).

Supranumit „Megaspider”, păianjenul are 8 cm lăţime, de două ori dimensiunea normală, iar cârligele sale de 2 cm sunt capabile să înţepe o unghie umană, relatează ARP. „Lucrez aici de 30 de ani şi nu am văzut niciodată unul atât de mare”, spune managerul parcului Michael Tate.

Păianjenul a fost aruncat de o persoană anonimă într-o cutie, fără nicio idee despre unde a fost găsit. Păianjenul cu pânza ca pâlnie, care trăieşte exclusiv în New South Wales, are cel mai otrăvitor venin din lume pentru oameni, veninul său fiind periculos doar pentru primate. Moartea poate apărea în 15 minute de la edem pulmonar sau şoc respirator. Cu un comportament deosebit de agresiv, locuieşte în apropierea zonelor urbane, ceea ce îl face cu atât mai periculos.

Pentru parc, care are deja o colecţie de păianjeni cu pânza ca pâlnie, sosirea acestui exemplar este o veste destul de bună. Aici se foloseşte populaţia de păianjeni pentru a produce antivenin. Veninul este trimis la un laborator şi injectat în iepuri care vor produce anticorpi. Acestea sunt apoi folosite pentru a face serul antivenin.

Potrivit ARP, 300 de oameni sunt salvaţi de la moarte în fiecare an. „Cu cât sunt mai mulţi oameni care ne aduc păianjeni, cu atât putem produce mai mult antivenin”, a spus Michael Tate, care a cerut totuşi să ia cele mai mari măsuri de precauţie posibile pentru a captura animalul. În special, trebuie purtate mănuşi groase şi, de exemplu, puneţi deasupra un bol de sticlă.