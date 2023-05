«Acoperirea vaccinală rămâne la modul general o problemă în România»

Consilierul prezidenţial Diana Păun a afirmat luni că acoperirea vaccinală rămâne o problemă în România, având în vedere că ratele de imunizare în rândul copiilor sunt atât sub mediile europene, cât şi sub ţinta recomandată de OMS, care este de 95%.

"Imunizarea prin vaccinare rămâne piatra de temelie a unei politici unitare de prevenţie, indiferent de celelalte metode de creştere a imunităţii pe care le ştim. Orice oportunitate de creştere a gradului de conştientizare cu privire la importanţa imunizării trebuie valorificată. (...) Alarmant este faptul că numărul cazurilor de rujeolă este în creştere în regiunea europeană a OMS. (...) Acoperirea vaccinală rămâne la modul general o problemă în ţara noastră. Pentru că ratele vaccinale în rândul copiilor sunt atât sub mediile europene, cât şi sub ţinta recomandată de OMS, care este de 95%", a declarat Diana Păun la dezbaterea "Vaccinul, cel mai puternic stimulent al imunităţii", organizată de DC Media Group.

Potrivit acesteia, în perioada pandemiei asigurarea continuităţii imunizării a fost perturbată, ceea ce a acutizat situaţia.

"În perioada pandemiei asigurarea continuităţii imunizării a fost perturbată, ceea ce a acutizat situaţia. Un raport al UNICEF concluzionează că percepţia populaţiei cu privire la importanţa vaccinării copiilor a scăzut cu 10% în contextul pandemiei. Lucrurile nu aş putea să spun că s-au îmbunătăţit, dimpotrivă. Este important ca oportunităţile ratate de vaccinare să fie recuperate cât mai rapid", a spus Păun.

Consilierul prezidenţial a susţinut că nici în ceea ce priveşte vaccinarea împotriva gripei situaţia nu este una favorabilă în România. "În grupul ţintă al persoanelor de vârstă înaintată rata de vaccinare împotriva gripei sezoniere rămâne scăzută", a mai spus Diana Păun. (sursa: Agerpres)