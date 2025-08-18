Soare, mare şi... controale medicale! Mii de turişti consultaţi gratuit pe litoral

Peste 5.200 de consultaţii medicale gratuite au fost oferite între 11 şi 16 august în cinci staţiuni de pe litoral, în cadrul campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila”.

46 de medici voluntari au oferit evaluări dermatologice, pediatrice, pneumologice şi endocrinologice. Printre rezultate: suspiciuni de afecţiuni tumorale, cazuri de obezitate infantilă şi zeci de turişti cu risc crescut de fractură osteoporotică.

Potrivit Agerpres, rectorul UMF, Viorel Jinga, a anunţat extinderea campaniei: „Interesul crescut al turiştilor ne motivează să aducem şi alte specialităţi medicale.”

Foto: umfcd.ro