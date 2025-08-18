18 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Soare, mare şi... controale medicale! Mii de turişti consultaţi gratuit pe litoral

Categorie:
Sanatate
Soare, mare şi... controale medicale! Mii de turişti consultaţi gratuit pe litoral
Soare, mare şi... controale medicale! Mii de turişti consultaţi gratuit pe litoral

Peste 5.200 de consultaţii medicale gratuite au fost oferite între 11 şi 16 august în cinci staţiuni de pe litoral, în cadrul campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila”.

46 de medici voluntari au oferit evaluări dermatologice, pediatrice, pneumologice şi endocrinologice. Printre rezultate: suspiciuni de afecţiuni tumorale, cazuri de obezitate infantilă şi zeci de turişti cu risc crescut de fractură osteoporotică.

Potrivit Agerpres, rectorul UMF, Viorel Jinga, a anunţat extinderea campaniei: „Interesul crescut al turiştilor ne motivează să aducem şi alte specialităţi medicale.”

Foto: umfcd.ro

Tag-uri:

Articole înrudite

Primăria municipiului Galaţi informează că, pentru buna desfăşurare a lucrărilor necesare pen ...

Costel Fotea: Gălăţeni, pregătiţi-vă pentru cel mai mare spectacol de folclor din această vară!

FOTO: Biroul Vamal de Frontieră Galaţi-Giurgiuleşti, dotat complet cu sisteme moderne de scanare

Banii de pe cardurile educaţionale trebuie cheltuiţi până pe 31 august

Reţineri după bătaia în stradă de la Galaţi

VIDEO: Incendiu la Pechea de la un aer condiţionat

«Ne distrăm noi gălăţenii, băăă!» Mihai Mitoşeru cheamă lumea la Festivalul de Folclor 2025 - VIDEO

Tânăr călcat de mașină după o bătaie în noapte pe o stradă din Galați

Gălăţeni, ce facem dacă găsim un pui de pasăre pe stradă? Ghid complet pentru a-l ajuta corect

Scandal la bâlciul din Tecuci! Doi bărbați au fost amendați de jandarmi