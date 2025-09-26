15 NOIEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Studiu: Infecţia cu COVID-19 în sarcină ar putea creşte riscul unor tulburări neurologice la copii

Categorie:
Sanatate
Studiu: Infecţia cu COVID-19 în sarcină ar putea creşte riscul unor tulburări neurologice la copii
Studiu: Infecţia cu COVID-19 în sarcină ar putea creşte riscul unor tulburări neurologice la copii

Un studiu amplu realizat în Massachusetts şi publicat în revista Obstetrics and Gynecology sugerează că infecţia cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii ar putea fi asociată cu un risc mai mare ca cei mici să dezvolte tulburări neurologice, precum autism sau întârzieri în dezvoltarea limbajului şi a motricităţii.

Potrivit datelor citate de The Washington Post, cercetarea a analizat peste 18.000 de naşteri înregistrate din primele luni ale pandemiei până în 2021. Dintre mamele care au avut test pozitiv COVID-19, 140 au născut copii diagnosticaţi, până la vârsta de trei ani, cu o tulburare de dezvoltare.

Autorii subliniază că studiul este unul observaţional, ceea ce înseamnă că rezultatele indică o asociere, nu o legătură directă de cauzalitate. „Rezultatele nu trebuie interpretate ca o garanţie că boala provoacă autism sau alte probleme neurologice”, a precizat dr. Andrea G. Edlow, cercetător la Massachusetts General Hospital şi profesor la Harvard Medical School. Ea a subliniat că, deşi există o creştere statistică a riscului, acesta rămâne redus în termeni absoluţi.

Specialiştii consideră că aceste descoperiri susţin recomandarea vaccinării împotriva COVID-19 în timpul sarcinii, măsură care oferă protecţie atât mamei, cât şi fătului. „Într-o perioadă în care ne confruntăm cu o reticenţă tot mai mare faţă de vaccinuri, acest tip de cercetare oferă date valoroase bazate pe dovezi”, a declarat Mary Ann Comunale, profesor asociat la Universitatea Drexel.

O posibilă explicaţie propusă de cercetători este răspunsul inflamator al organismului matern în timpul infecţiei, care poate influenţa dezvoltarea neuronală a fătului, afectând mai târziu funcţiile cognitive şi motorii. (sursa stiripesurse.ro)

Tag-uri:

Articole înrudite

Bunuri găsite și predate poliției de o femeie din Galați. La data de 15 noiembrie a.c., în juru ...

Interviu cu Sorin Drugan – exploratorul gălăţean care a înfruntat oceanele, furtunile şi piraţii

VIDEO: Un tânăr din Galați a rămas fără permis 7 luni după ce s-a fugărit cu poliția prin Brăila

Accident pe dig Galați - Brăila

VIDEO: “Brăţară la picior” pentru doi gălăţeni prinşi în flagrant la pescuit de sturioni

O nouă oprire de apă, de 16 ore, în Galaţi

Galaţi: Trafic închis şi trasee deviate, sâmbătă, pe str. Domnească

Galaţi: Sâmbătă, autobuze pe traseul 102! Şi traseele de tramvai vor fi asigurate cu autobuze

Costel Fotea: “Astăzi, DJ 251C este un drum modern, sigur pentru circulaţia rutieră şi rezistent în calea apelor!”

Galaţi: COD GALBEN de ceaţă în oraş şi 18 localităţi