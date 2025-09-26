Studiu: Infecţia cu COVID-19 în sarcină ar putea creşte riscul unor tulburări neurologice la copii

Un studiu amplu realizat în Massachusetts şi publicat în revista Obstetrics and Gynecology sugerează că infecţia cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii ar putea fi asociată cu un risc mai mare ca cei mici să dezvolte tulburări neurologice, precum autism sau întârzieri în dezvoltarea limbajului şi a motricităţii.

Potrivit datelor citate de The Washington Post, cercetarea a analizat peste 18.000 de naşteri înregistrate din primele luni ale pandemiei până în 2021. Dintre mamele care au avut test pozitiv COVID-19, 140 au născut copii diagnosticaţi, până la vârsta de trei ani, cu o tulburare de dezvoltare.

Autorii subliniază că studiul este unul observaţional, ceea ce înseamnă că rezultatele indică o asociere, nu o legătură directă de cauzalitate. „Rezultatele nu trebuie interpretate ca o garanţie că boala provoacă autism sau alte probleme neurologice”, a precizat dr. Andrea G. Edlow, cercetător la Massachusetts General Hospital şi profesor la Harvard Medical School. Ea a subliniat că, deşi există o creştere statistică a riscului, acesta rămâne redus în termeni absoluţi.

Specialiştii consideră că aceste descoperiri susţin recomandarea vaccinării împotriva COVID-19 în timpul sarcinii, măsură care oferă protecţie atât mamei, cât şi fătului. „Într-o perioadă în care ne confruntăm cu o reticenţă tot mai mare faţă de vaccinuri, acest tip de cercetare oferă date valoroase bazate pe dovezi”, a declarat Mary Ann Comunale, profesor asociat la Universitatea Drexel.

O posibilă explicaţie propusă de cercetători este răspunsul inflamator al organismului matern în timpul infecţiei, care poate influenţa dezvoltarea neuronală a fătului, afectând mai târziu funcţiile cognitive şi motorii. (sursa stiripesurse.ro)