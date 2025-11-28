19 DECEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Ce se întâmplă în organism dacă bei zilnic Coca-Cola

Categorie:
Sanatate
Ce se întâmplă în organism dacă bei zilnic Coca-Cola
Ce se întâmplă în organism dacă bei zilnic Coca-Cola

Consumul zilnic de băuturi carbogazoase îndulcite, precum Coca-Cola, este asociat cu riscuri importante pentru sănătate, potrivit mai multor studii recente. Cercetări citate de publicaţia britanică The Telegraph arată că băuturile zaharoase sunt corelate cu apariţia diabetului de tip 2, a bolilor cardiovasculare şi a ficatului gras non-alcoolic.

Un studiu realizat în Marea Britanie, pe parcursul a zece ani, indică faptul că o singură băutură îndulcită consumată zilnic poate creşte cu 50% riscul de boală hepatică grasă. De asemenea, un studiu publicat în Nature Medicine a asociat băuturile zaharoase cu milioane de cazuri noi de diabet de tip 2 şi afecţiuni cardiovasculare la nivel global.

Specialiştii explică faptul că zahărul lichid este absorbit rapid, provocând creşteri bruşte ale glicemiei, urmate de scăderi accentuate, care duc la oboseală şi iritabilitate. În combinaţie cu cafeina, acest efect poate favoriza apariţia dependenţei. „Coca-Cola are un conţinut extrem de ridicat de zahăr”, a declarat dieteticianul Nichola Ludlam-Raine.

O doză standard de Coca-Cola conţine aproximativ 140 de calorii, 35 de grame de zahăr — peste limita zilnică recomandată pentru adulţi — şi 33 mg de cafeină. La aproximativ o oră după consum, apare aşa-numitul „crash” de zahăr, caracterizat prin scăderea energiei şi iritabilitate.

Reprezentanţii industriei băuturilor răcoritoare susţin că produsele sunt sigure dacă sunt consumate cu moderaţie, ca parte a unei diete echilibrate, subliniind că studiile sunt observaţionale şi nu demonstrează o legătură directă de cauzalitate. (sursa stiripesurse.ro)

Tag-uri:

Articole înrudite

Primăria Municipiului Galaţi merge înainte cu planul de demolare a celor trei construcţii de pe ...

Galaţi: A spânzurat câinele soţiei şi l-a aruncat în fosa septică - FOTO

Andreea Antonescu cântă acasă, la Târgul de Crăciun din Galaţi

Gala Municipiului Galaţi 2025: Personalităţi ale oraşului premiate şi recital de excepţie Tania Turtureanu - FOTO

Clarificări privind noul impozit auto: Primăriile din judeţul Galaţi primesc baza de date cu normele de poluare ale maşinilor

Stadionul Oţelul şi datoriile Liberty: cum poate fi preluat activul de către Primărie

Primarul Galaţiului, la raport: În 2025, peste 2,6 miliarde de lei în proiecte finalizate, în lucru şi pregătite

Cererea pentru monitorizare video inteligentă, în creştere accelerată şi la Galaţi

Galaţi: O altfel de şcoală, alături de jandarmi - FOTO

Bolojan: În România lucrează prea puţini oameni