04 SEPTEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Cum rămân asiguraţi foştii coasiguraţi la sănătate

Categorie:
Sanatate
Cum rămân asiguraţi foştii coasiguraţi la sănătate
Cum rămân asiguraţi foştii coasiguraţi la sănătate

De la 1 septembrie 2025, soţul, soţia sau părinţii fără venituri care erau coasiguraţi îşi pierd acest drept şi nu mai beneficiază automat de servicii medicale gratuite. Pentru a rămâne în sistem, trebuie plătită contribuţia la sănătate stabilită de Guvern, în valoare de 2.430 de lei pe an. Suma reprezintă echivalentul a 10% din salariul minim pe şase luni şi acoperă un an întreg de asigurare.

Procedura este simplă. Persoana care doreşte să menţină coasigurarea trebuie să depună la ANAF declaraţia unică, formularul 212, care a fost actualizat special pentru această situaţie. Documentul se poate depune fie direct la ghişeu, fie online, prin Spaţiul Privat Virtual. În momentul depunerii declaraţiei, se alege modalitatea de plată: fie întreaga sumă de 2.430 de lei odată, fie în două tranşe – 607,5 lei până la sfârşitul anului şi restul de 1.822,5 lei până la 25 mai 2026.

Odată achitată contribuţia, foştii coasiguraţi beneficiază de toate serviciile medicale decontate timp de 12 luni. Practic, chiar dacă plata se face pentru echivalentul a şase luni, asigurarea este valabilă pe tot parcursul unui an.

Măsura vine după ce Guvernul a eliminat o serie de scutiri de la plata contribuţiei la sănătate, pe motiv că doar o treime dintre români cotizau efectiv la sistem. Dintre toate categoriile vizate, foştii coasiguraţi sunt singurii care trebuie să plătească pentru a rămâne asiguraţi.

Tag-uri:

Articole înrudite

Un punct de lucru al unei firme din municipiul Galaţi, unde se desfăşurau activităţi de service ...

Sierra Quadrant contestă în instanţă înlocuirea sa din dosarul Liberty Galaţi

Reforma administraţiei locale: Prefecturile verifică datele privind personalul din primării şi consilii judeţene

România, lider în UE la creşterea preţurilor producţiei industriale în iulie 2025

Siguranţă sporită pe Centura Galaţiului: au început lucrările de montare a separatoarelor de sens

Start la modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1 din Galaţi

Năstase şi Dăncilă, alături de Putin, Xi şi Kim la parada militară din Beijing

UPDATE: VIDEO - Percheziţii DNA, la Galaţi şi în alte 8 judeţe, într-un dosar amplu de evaziune fiscală

Zgomote neobişnuite în zona Flora? ISU Galaţi: „Nu există niciun pericol pentru populaţie”

Incendiu puternic în apropierea tunelului CFR de la marginea Galațiului