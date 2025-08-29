Mpox nu mai reprezintă o urgenţă internaţională de sănătate publică, conform şefului OMS

Boala mpox, cunoscută şi drept variola maimuţei, cauzată de un virus din aceeaşi familie ca variola, nu mai este o urgenţă internaţională de sănătate publică, a anunţat vineri şeful OMS, invocând scăderea numărului de decese şi cazuri, transmite AFP.

'Acum mai bine de un an, am declarat răspândirea mpox în Africa o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, pe baza unui aviz al unui comitet de urgenţă', dar joi, comitetul a decis că acesta nu mai este cazul şi 'am acceptat acest nou aviz', a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferinţă de presă.

'Această decizie se bazează pe scăderea susţinută a numărului de cazuri şi decese în Republica Democrată Congo şi în alte ţări afectate, inclusiv Burundi, Sierra Leone şi Uganda', a adăugat el.

Directorul general al OMS a explicat că experţii au acum o mai bună înţelegere a rutelor de transmitere şi a factorilor de risc.

Mai mult, 'majoritatea ţărilor afectate au dezvoltat o capacitate de răspuns durabilă', a remarcat el.

Totuşi şeful OMS a avertizat că ridicarea alertei 'nu înseamnă că ameninţarea s-a încheiat şi nici că răspunsul nostru se va opri'.

Mopox-ul se manifestă în principal prin febră mare şi apariţia unor leziuni cutanate, numite vezicule.

Identificată pentru prima dată în Republica Democrată Congo (RDC) în 1970, boala a fost mult timp limitată la aproximativ zece ţări africane. Maladia are două subtipuri, clada 1 şi clada 2. Virusul, endemic de mult timp în Africa Centrală, a trecut graniţele în mai 2022, când clada 2 s-a răspândit în întreaga lume, afectând în principal bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, notează Agerpres.

