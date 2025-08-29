10 SEPTEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Mpox nu mai reprezintă o urgenţă internaţională de sănătate publică, conform şefului OMS

Categorie:
Sanatate
Mpox nu mai reprezintă o urgenţă internaţională de sănătate publică, conform şefului OMS
Mpox nu mai reprezintă o urgenţă internaţională de sănătate publică, conform şefului OMS

Boala mpox, cunoscută şi drept variola maimuţei, cauzată de un virus din aceeaşi familie ca variola, nu mai este o urgenţă internaţională de sănătate publică, a anunţat vineri şeful OMS, invocând scăderea numărului de decese şi cazuri, transmite AFP.
'Acum mai bine de un an, am declarat răspândirea mpox în Africa o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, pe baza unui aviz al unui comitet de urgenţă', dar joi, comitetul a decis că acesta nu mai este cazul şi 'am acceptat acest nou aviz', a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferinţă de presă.
'Această decizie se bazează pe scăderea susţinută a numărului de cazuri şi decese în Republica Democrată Congo şi în alte ţări afectate, inclusiv Burundi, Sierra Leone şi Uganda', a adăugat el.
Directorul general al OMS a explicat că experţii au acum o mai bună înţelegere a rutelor de transmitere şi a factorilor de risc.
Mai mult, 'majoritatea ţărilor afectate au dezvoltat o capacitate de răspuns durabilă', a remarcat el.
Totuşi şeful OMS a avertizat că ridicarea alertei 'nu înseamnă că ameninţarea s-a încheiat şi nici că răspunsul nostru se va opri'.
Mopox-ul se manifestă în principal prin febră mare şi apariţia unor leziuni cutanate, numite vezicule.
Identificată pentru prima dată în Republica Democrată Congo (RDC) în 1970, boala a fost mult timp limitată la aproximativ zece ţări africane. Maladia are două subtipuri, clada 1 şi clada 2. Virusul, endemic de mult timp în Africa Centrală, a trecut graniţele în mai 2022, când clada 2 s-a răspândit în întreaga lume, afectând în principal bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, notează Agerpres.

Foto: Reuters

Articole similare: Directorul general al OMS ia în calcul convocarea unui comitet de urgenţă privind mpox

Tag-uri:

Articole înrudite

Primăria municipiului Galaţi informează că s-au încheiat lucrările la noua grădiniţa cu 8 s ...

Ample lucrări la noul pod peste pârâul Suhurlui, dintre Cudalbi şi Băleni

Grav accident rutier la Slobozia Conachi

«Necaz mare!» Familia lovită de maşina poliţiei la Galaţi mergea la cules de porumb; bunica a murit pe loc

Dublin şi Inteligenţa Artificială – o experienţă revelatoare în cadrul Erasmus+

VIDEO: Accident mortal cu maşina de poliţie la ieşirea din Pechea

Cartel Alfa, un nou protest, miercuri, în Galaţi

«Dragi elevi, noi suntem mereu alături de voi!» Mesajul IPJ Galaţi la început de an şcolar - VIDEO

La început de an şcolar, dascălii gălăţeni protestează la Bucureşti

Trump declară că este pregătit pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei