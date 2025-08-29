Stetoscopul cu inteligenţă artificială care detectează bolile de inimă în 15 secunde

De peste două sute de ani, stetoscopul clasic a rămas aproape neschimbat, simbolizând practica medicală şi fiind un instrument de bază pentru orice medic. Acum, cercetătorii de la Imperial College London şi Imperial College Healthcare NHS Trust au prezentat o inovaţie care ar putea transforma radical cardiologia: un stetoscop cu inteligenţă artificială capabil să detecteze insuficienţa cardiacă, bolile de valve şi aritmiile în doar 15 secunde.

Noul dispozitiv, dezvăluit la congresul anual al Societăţii Europene de Cardiologie de la Madrid şi realizat de compania Eko Health din California, are dimensiunea unui pachet de cărţi de joc. Acesta îmbină funcţiile tradiţionale ale stetoscopului cu o înregistrare ECG şi analiza datelor prin algoritmi de AI. Odată aplicat pe pieptul pacientului, aparatul captează simultan sunetele inimii şi semnalele electrice, apoi trimite informaţiile către un sistem securizat de cloud, unde sunt analizate şi retransmise medicului direct pe smartphone.

Rezultatele clinice sunt încurajatoare. Testele realizate pe circa 12.000 de pacienţi din 200 de cabinete medicale din Marea Britanie au arătat că folosirea stetoscopului a dublat şansele de diagnostic al insuficienţei cardiace şi a triplat rata de depistare a fibrilaţiei atriale, o aritmie care creşte riscul de accident vascular cerebral. Medicii implicaţi subliniază că, în prezent, majoritatea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă ajung să fie diagnosticaţi abia la urgenţe, în stadii severe, iar noua tehnologie ar putea schimba această realitate, oferind un instrument rapid şi accesibil pentru medicina de familie.

Impactul potenţial este uriaş. Pacienţii ar putea primi tratamente salvatoare mai devreme, crescându-le şansele la o viaţă mai lungă şi de calitate. În acelaşi timp, sistemele de sănătate ar putea reduce costurile asociate internărilor de urgenţă şi complicaţiilor provocate de diagnostice tardive. Dr. Sonya Babu-Narayan de la British Heart Foundation a explicat că accesul timpuriu la tratamente poate transforma vieţi, iar profesorul Mike Lewis de la NIHR a numit tehnologia „un adevărat gamechanger”.

Există însă şi provocări. Cercetătorii atrag atenţia că aparatul ar putea genera rezultate fals pozitive, ceea ce ar putea alarma pacienţi sănătoşi. Din acest motiv, se recomandă folosirea lui în special pentru persoanele cu simptome precum oboseală sau dificultăţi de respiraţie, şi nu în controalele de rutină la pacienţi fără suspiciuni cardiace.

Chiar şi cu aceste limite, avantajele sunt evidente. Într-o lume în care bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de deces, capacitatea de a detecta afecţiuni critice în câteva secunde poate rescrie standardele medicale şi aduce diagnosticul mai aproape de pacient. Revoluţia începută de acest stetoscop inteligent ar putea fi doar primul pas către o nouă eră a medicinei, în care inteligenţa artificială şi instrumentele clasice colaborează pentru a descoperi bolile înainte ca ele să provoace suferinţă.