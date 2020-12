Expertul în vaccinuri de la divizia europeană a OMS: „Examinăm foarte atent utilizarea tehnologiei în răspunsul la Covid”

„Examinăm foarte atent utilizarea tehnologiei în răspunsul la Covid şi unul dintre aspecte este modul în care putem lucra cu statele membre”, a explicat Siddharta Datta, expertul în vaccinuri de la divizia europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), şi cel care a lansat propunerea ca un „certificat electronic de vaccinare” să fie cel mai recent instrument conceput pentru a combate pandemia de coronavirus care zguduie lumea de luni de zile.

După cum explică „La Verit?”, se pare că lansarea unui carnet rezervat persoanelor vaccinate este mai mult decât o ipoteză. Ideea ar putea ascunde ceva cu totul diferit, adică dorinţa de a-i convinge pe oameni să se supună vaccinării fără a o face oficial obligatorie. Iar cei care nu ar avea documentul, ar trăi într-un fel de lockdown personal care le-ar afecta puternic viaţa de zi cu zi: în practică, ar fi dificil să folosească mijloacele de transport în comun şi locurile publice, să meargă la sală sau la cinematograf şi să planifice excursii. Presiunea asupra populaţiei mondiale ar fi atât de mare, încât ar fi create condiţiile pentru o obligaţie de facto.

Însă vaccinul ar putea pune cu adevărat capăt coşmarului Covid-19? Nu este sigur. Mike Ryan, directorul pentru urgenţe de la OMS, a avertizat: „Vaccinurile nu înseamnă zero Covid. Nu vor rezolva singure problema”. Un adevărat paradox al situaţiei. Fără ceea ce unii ar putea considera aproape ca un antidot împotriva răului nu se poate trăi normal şi totuşi nici măcar cu el coşmarul nu va lua sfârşit.

În Italia, pentru moment nu există obligativitatea vaccinării. Însă nimeni nu poate exclude schimbarea scenariilor. E destul să auzim cuvintele consultantului lui Roberto Speranza, Walter Ricciardi („Dacă am înţelege că este necesară o acoperire de 90-95% pentru a obţine imunitatea în masă, am putea evalua şi obligativitatea vaccinării”, a declarat acesta în urmă cu câteva zile).

Primarul din Bergamo, democratul Giorgio Gori, a postat pe Twitter: „Nu există nicio obligaţie, dar trebuie să ne asigurăm că la şcoală, la locul de muncă, în birourile publice, cinematografe, teatre şi stadioane au acces doar cei care sunt vaccinaţi. În rest, fiecare face cum crede”.

Sau propunerea făcută de senatorul italian Davide Faraone care a invocat „paşaportul de sănătate integrat cu vaccinul” în absenţa căruia ar trebui interzis accesul la „locurile publice cu prezenţă semnificativă a subiecţilor aflaţi într-o categorie de risc, precum şcolile şi spitale”.

Nu mai puţin importante sunt cuvintele rostite de comisarul Domenico Arcuri în urmă cu câteva săptămâni: „Proiectăm o platformă IT care va face posibilă cunoaşterea numelor persoanelor care au făcut vaccinul şi unde l-au făcut”, scrie Il Giornale citat de Rador.