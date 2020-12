Organizaţia Salvaţi Copiii a realizat harta mortalităţii infantile, în România. Datele centralizate sunt cutremurătoare. Dacă în Bucureşti, unde sunt concentrate 7 maternităţi de gradul III dintr-un total de 22, rata mortalităţii infantile (2,8 la mia de copii născuţi vii) se menţine sub media pe ţară, judeţele Tulcea şi Mehedinţi trec prin adevărate drame, cu o rată a mortalităţii de cinci, respectiv patru ori mai mare. Investiţia în aparatură medicală este mai urgentă ca oricând.



”Maternităţile şi secţiile de neonatologie au fost vulnerabilizate de pandemia care a pus o presiune şi mai mare pe un sistem medical insuficient dotat şi cu discrepanţe majore între judeţe. Harta mortalităţii infantile arată un clivaj major între judeţe şi regiuni, una dintre cauzele directe fiind gradul de dotare a maternităţilor şi secţiilor de terapie intensivă”, se arată în studiul efectuat de Organizaţia Salvaţi Copiii.



Astfel, în judeţul Tulcea, aflat pe primul loc al acestui capitol dramatic, rata mortalităţii infantile este de peste cinci ori mai mare decât în Municipiul Bucureşti, unde sunt concentrate multe maternităţi de gradul trei.



Judeţele unde mor cei mai mulţi copii sub un an, raportat la mia de copii născuţi vii (*date INS provizorii, pentru anul 2019)



Tulcea – 15,6 la mia de copii născuţi vii

Mehedinţi – 11,7‰

Constanţa – 9,5‰

Vrancea – 9.3‰

Mureş – 9.0‰



Unde sunt salvaţi cei mai mulţi nou-născuţi – rata mortalităţii infantile

Bucureşti- 2,8‰

Ilfov – 3,5‰

Iaşi – 3,6‰

Dâmboviţa – 3,6‰

Covasna – 4,4‰



Organizaţia Salvaţi Copiii accelerează sprijinirea urgentă a 10 secţii de terapie intesivă neonatală şi de pediatrie cu echipamente medicale performante. Cele mai mari probleme întâmpinate de medici se referă la insuficienţa echipamentelor de protecţie în prima fază a crizei, lipsa de personal, infrastructura care nu permite organizarea circuitelor separate şi, mai ales, insuficienţa echipamentelor, în special a incubatoarelor, necesare pentru îngrijirea nou-născuţilor în contextul generat de pandemie.

”Suntem epuizaţi, şi nu pentru că muncim zi noapte, ci mai ales pentru că trebuie să luăm decizii la secundă, pentru că de atât e nevoie pentru a pierde un prematur. Cui să dăm un incubator? Care nou-născut poate suporta transportul până la alt spital? Sunt decizii grele, atât profesional, cât şi emoţional”, Dr. Frăţilă Andreea, Şef secţie Neonatologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu – Severin.



În anul 2020, Salvaţi Copiii a asigurat peste 273.609 echipamente şi materiale medicale indispensabile către 57 de unităţi medicale şi de îngrijire pacienţi (peste 60 de secţii de neonatologie şi pediatrie) şi 79 de cabinete de medicină de familie. O bună parte din fonduri au fost obţinute cu ajutorul mecanismului de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit.



Salvaţi Copiii se bazează şi în acest an pe responsabilitatea socială şi pe implicarea companiilor, care pot descărca contractul de sponsorizare de pe www.salvaticopiii.ro/directioneaza şi face un apel pentru a reuşi susţinerea a zece unităţi medicale la începutul anului 2021.

În urma numeroaselor solicitări primite de la medici, Salvaţi Copiii doreşte să continue sprijinirea imediată a spitalelor care au ca punct de interes major secţiile de primire în regim de urgenţă pentru copii, maternităţi şi secţiile de terapie intensivă pentru nou-născuţi cu echipamente medicale vitale: ventilatoare, injectomate, audiometre, monitoare de funcţii vitale, ecografe.

20% din impozitul pe profit asigură porţia de viaţă pentru prematuri



Companiile pot direcţiona 20% din impozitul pe profit către medici şi maternităţi prin descărcarea contractului precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei aici.

Trebuie menţionat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. În cazul companiilor plătitoare de impozit pe profit, suma direcţionată nu poate fi mai mare de 0,75% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar în cazul IMM-urilor, suma direcţionată nu poate fi mai mare de 20% din impozitul pe venit.

Plăţile trebuie făcute până la 31 decembrie 2020.



De 30 de ani, Salvaţi Copiii România construieşte programe sociale, politici publice şi practici solide în beneficiul copilului din România. Totodată, organizaţia a reuşit să creeze reţele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilităţii sociale a companiilor şi a societăţii, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicaţi în programele şi campaniile Organizaţiei Salvaţi Copiii.