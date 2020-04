Inteligenţa artificială ar putea ajuta la identificarea viitorilor pacienţi cu diabet

Oameni de ştiinţă din Japonia au dezvoltat o nouă tehnologie care foloseşte inteligenţa artificială pentru a estima dacă un pacient va dezvolta diabet, informează Press Association marţi, citat de Agerpres.

Cercetarea preliminară, care va fi publicată în Journal of the Endocrine Society la mijlocul lunii aprilie, aplică o metodă cunoscută sub denumirea de învăţare automată pentru a evalua riscul unei persoane de a dezvolta această afecţiune cronică, care se caracterizează prin valori crescute ale concentraţiei de glucoză din sânge.

"În prezent, nu avem suficiente metode la dispoziţie pentru a estima care sunt indivizii sănătoşi care vor dezvolta diabet", a spus Akihiro Nomura, din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Medicale de la Kanazawa University, din Kanazawa, Japonia.

Această afecţiune a fost asociată cu un risc crescut pentru alte probleme de sănătate, inclusiv boli cardiace şi cancer.

Cercetătorii au investigat dacă învăţarea automată poate fi un procedeu folosit în diagnosticarea diabetului.

Studiul a avut la bază date medicale provenind de la 139.000 de participanţi din Kanazawa, printre care şi 74.000 de pacienţi cu diabet.

În istoricul medical al pacienţilor se regăseau examene medicale fizice, precum şi analize de urină şi sânge.

Echipa a luat totodată la cunoştinţă de noile cazuri de diabet înregistrate în timpul controlului medical anual al pacienţilor.

Nomura şi echipa sa au folosit apoi datele pentru a dezvolta un algoritm de învăţare automată care să estimeze riscurile unei persoane de a dezvolta diabet la un moment dat.

Cercetătorii au spus că algoritmul lor are o precizie de 94,9%, iar cu ajutorul acestuia au identificat peste 4.000 de noi pacienţi cu diabet.

"Utilizând învăţarea automată ar fi posibil să identificăm cu precizie grupurile cu risc crescut ale viitorilor pacienţi cu diabet cu o acurateţe mai mare decât scorurile de risc pe care le folosim în prezent", a mai spus Nomura.

"În plus, rata vizitelor la furnizorii de servicii medicale ar putea fi îmbunătăţită pentru a preveni declanşarea viitoare a diabetului".

Concluziile studiului urmau să fie prezentate în cadrul reuniunii anuale a Societăţii de Endocrinologie, anulată din cauza epidemiei de COVID-19.

Circa 3,9 milioane de persoane din Marea Britanie sunt diagnosticate cu diabet, potrivit organizaţiei caritabile Diabetes UK, scrie în context agenţia britanică de presă Press Association, care publică ştirea.