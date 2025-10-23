12 DECEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Lapte praf retras din magazine din cauza unei bacterii

Categorie:
Sanatate
Lapte praf retras din magazine din cauza unei bacterii
Lapte praf retras din magazine din cauza unei bacterii

Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

"ANSVSA informează consumatorii că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauţie. Motivul rechemării: a fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate", precizează Autoritatea într-o postare pe Facebook.

Produsele şi loturi afectate sunt: NAN 1 Comfortis 800 g - Lot nr. 52820346AC, data durabilităţii minimale: 31.10.2027, Lot nr. 52820346AE, data durabilităţii minimale: 31.10.2027; NAN 1 Optipro 800 g - Lot nr. 52850346AB, data durabilităţii minimale: 31.10.2027, Lot nr. 52850346AC, data durabilităţii minimale: 31.10.2027; NAN 1 Optipro 400 g - Lot nr. 52880346AB, data durabilităţii minimale: 31.10.2027.

Potrivit ANSVSA, rechemarea vizează doar loturile menţionate, celelalte produse Nestle NAN nu sunt afectate. Bacteria depistată poate provoca toxiinfecţii alimentare.

Persoanele care au achiziţionat produsele din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum şi să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Pentru informaţii suplimentare, Nestle pune la dispoziţie linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785, de luni până vineri, 09:00-18:00, sau email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, pe site-ul ANSVSA a fost publicată şi lista magazinelor unde produsul poate fi returnat. (sursa Agerpres)

Tag-uri:

Articole înrudite

După cum am anunțat, „Feerie de Iarnă – Tărâmul lui Moş Crăciun” continuă cu bucurie ...

Moş Crăciun vine sâmbătă la Galaţi şi nu mai pleacă! Va sta în Grădina Publică până în Ajunul Crăciunului

Fără scăpare pentru şoferii care consumă droguri: Echipament de mare precizie pus în funcţiune la Galaţi

Galaţi: Parfumuri contrafăcute vândute în parcare la mall. Au intervenit jandarmii

Editura Nemira lansează un experiment A.I. care arată cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă pentru pentru limba și literatura română propusă de Ministerul Educației și Cercetării

Anchetă la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi

Programul Tranziţie Justă: Planuri de afaceri de 41 milioane euro depuse la Galaţi

Investitorii la bursă în companiile din indicele BET au încasat dividende de 4,5 miliarde de lei în 2025

Programul cu publicul este suspendat la Curtea de Apel Galaţi în perioada sărbătorilor

Noi licitaţii pentru locuri de parcare din Galaţi