Persoanele de sex feminin obţin rezultate mai bune la matematică în încăperi mai călduroase

Temperatura ambiantă din mediul interior le ajută pe studente să obţină rezultate mai bune la matematică, însă nu şi pe studenţi, care se descurcă mai bine la această materie dacă se află în încăperi mai răcoroase, conform unui studiu publicat în jurnalul PLOS ONE, citat de Xinhua, potrivit Agerpres. Performanţele persoanelor de sex feminin la matematică şi teste orale sunt mai bune în încăperi mai călduroase, în timp ce persoanele de sex masculin au rezultate mai bune la aceleaşi teste dacă temperatura ambiantă este mai scăzută, potrivit rezultatelor studiului. O echipă de cercetători din Statele Unite şi Germania a analizat 542 de studenţi înscrişi la universităţi germane, împărţiţi în 24 de grupuri, care au avut de rezolvat exerciţii de logică şi de matematică şi teste orale în încăperi în care temperatura era modificată, în plus sau în minus, într-un interval cuprins între 16,19 grade Celsius şi 32,57 grade Celsius. Ei au primit recompense în sume de bani în funcţie de numărul de răspunsuri corecte. Oamenii de ştiinţă au concluzionat că studentele (circa 41% din numărul total al participanţilor) au obţinut în general rezultate mai bune la exerciţii de matematică şi teste orale atunci când temperatura ambiantă era mai ridicată. În schimb, studenţii s-au descurcat mai bine în condiţii de temperatură scăzută, potrivit studiului. Cercetarea sugerează că variaţiile obişnuite ale temperaturii din mediul ambiant interior pot afecta semnificativ performanţele cognitive şi într-un mod diferit între bărbaţi şi femei. Însă temperatura ambiantă din mediul interior pare să nu influenţeze performanţele obţinute, atât de studente cât şi de studenţi, la testele de logică.

