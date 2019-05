Efectele nocive ale luminii albastre emisă de ecrane sunt ''uşor de inversat'' după o perioadă de ''detoxificare'', conform rezultatelor unui experiment prezentat de cercetători din Olanda, citat de Inverse, potrivit Agerpres. Expunerea la dispozitive electronice în timpul serii ''poate tulbura somnul'', parţial din cauza luminii albastre emise de ecranele cu LED-uri, precum cele ale tabletelor, telefoanelor mobile şi computerelor, potrivit American Academy of Pediatrics. Unul dintre motivele pentru care acest lucru se întâmplă este faptul că lumina albastră poate suprima eliberarea melatoninei, hormonul ce reglează ciclul somnului. Studiul recent, condus de cercetătorul Dirk Jan Stenvers de la Universitatea din Amsterdam, alături de Institutul naţional olandez pentru sănătate publică şi mediu, a demonstrat că lumina albastră a afectat somnul în cazul a 25 de tineri care utilizau ''frecvent'' ecranele. Stenvers a descoperit că, din fericire, efectele nocive pot fi reversibile. ''Adolescenţii dedică din ce în ce mai mult timp dispozitivelor cu ecrane, iar neplăcerile asociate somnului sunt frecvente la această grupă de vârstă'', a explicat Stenvers duminică, în timpul prezentării susţinute la conferinţa Societăţii Europene de Endocrinologie, organizată în Lyon, Franţa. ''Demonstrăm aici faptul că aceste neplăceri asociate somnului pot fi uşor de inversat prin restricţionarea utilizării ecranelor sau a expunerii la lumină albastră în timpul serii'', a notat specialistul. Stenvers a condus timp de cinci săptămâni un experiment la care au participat 55 de tineri din Olanda - 25 de utilizatori ''frecvenţi'' ai ecranelor, respectiv cel puţin patru ore pe zi, şi 30 care foloseau mai rar dispozitive cu ecrane, circa o oră pe zi. În această perioadă, fiecare grup a renunţat pentru o săptămână la utilizarea ecranelor în timpul serii. Ulterior, subiecţii au purtat ochelari speciali, cu filtru de protecţie împotriva luminii albastre. În medie, utilizatorii frecvenţi aveau nevoie de 30 de minute în plus pentru a adormi şi tot ei au raportat mai multe neplăceri în timpul nopţii. Însă, după şase nopţi de abstinenţă de la ecrane sau de utilizare a ochelarilor speciali, somnul lor a început să fie similar cu cel al persoanelor care utilizau mai rar dispozitivele cu ecrane. Aşadar, "detoxificarea" de la lumina albastră s-a dovedit utilă. Utilizatorii frecvenţi care au apelat fie la purtarea ochelarilor speciali, fie la abstinenţa de la ecrane au reuşit să adoarmă, în medie, cu 20 de minute mai repede şi să se trezească cu 20 de minute mai târziu. ''Ambele intervenţii au restabilit perioadele de somn ale utilizatorilor frecvenţi'', au notat autorii cercetării.

