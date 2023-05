Românul consumă de la an la an tot mai multă ciocolată

Piaţa de ciocolată din România, de circa la 52.000 de tone în prezent, are un potenţial de dezvoltare imens, iar estimările arată că ar putea creşte cu aproximativ 10% în următorii 3-4 ani, potrivit unui studiu de profil prezentat în cadrul Târgului "Chocolate Saga Festival", eveniment care s-a desfăşurat, în perioada 26-28 mai, la Bucureşti.

Deşi contextul economic actual este încă incert pentru industria alimentară, consumul de ciocolată a ajuns la valoarea anterioară pandemiei încă din 2021. "Piaţa de ciocolată din România, reprezentând producţia naţională plus importurile, de aproximativ 35.000 de tone anul trecut, reprezintă astăzi un total de aproximativ 52.000 de tone, în uşoară scădere faţă de 2021, dar în proces de creştere în acest moment. Previzionăm o creştere de aproximativ 10% în următorii 3-4 ani", a spus Alina Duluman, Puratos România.

Mai mult decât atât, consumul de ciocolată premium a crescut cu peste 40% în 2022 faţă de 2021. În acelaşi timp, producţia din România reprezintă doar 0,04% din producţia totală românească, mai ales după ce Nestle şi-a închis fabrica din Timişoara ca urmare a pandemiei.

Organizatorul Chocolate Saga Festival consideră însă că potenţialul de dezvoltare al acestei industrii este imens. "Tocmai prin prisma faptului că a crescut consumul de ciocolată la nivel naţional şi că nu există decât 2 fabrici în România, deţinute de capital străin, credem că potenţialul de dezvoltare al acestei industrii este imens", a spus Adina Istrate, organizator Chocolate Saga Festival.

Pe de altă parte, România se aliniază trendului internaţional de a consuma produse sănătoase, din ingrediente naturale, tendinţă ce dă valoare şi creştere exponenţială produselor de nişă. "Evident că, în continuare, cea mai mare pondere o va avea producţia de masă şi desfacerea către retail, dar cred cu tărie că ne aflăm de-abia la începutul dezvoltării acestei nişe. Aceasta este prima conferinţă de presă din România în care se vorbeşte exclusiv de piaţa produselor din ciocolată, dar este posibil ca în 4 ani să vedem aici, alături de noi, un număr dublu de producători de nişă, talentaţi şi dedicaţi", a susţinut Chef Stefan Niţă, owner RA.I by Chef Ştefan Niţă.

Prin programul Cacao Trace, adus de Puratos în Romania în anul 2016, prin care îşi ia angajamentul de a returna 10 eurocenţi din fiecare kilogram de ciocolată sustenabilă vândută direct comunităţilor de fermieri care trăiesc din agricultura cu cacao, s-au strâns, în ultimii 3 ani, două milioane de euro la nivel global, bani cu care s-au construit şcoli, spitale şi au fost ajutaţi 9.000 de fermieri şi familiile lor.

"Românul consumă de la an la an tot mai multă ciocolată, iar cele mai mari creşteri de consum se văd pe piaţa de ciocolată de nişă, cât mai naturală, artizanală şi premium. Vorbim, aşadar, despre un public care pune preţ pe calitatea vieţii şi e păcat să nu exploatăm această oportunitate. Cum? Prin organizarea unor astfel de evenimente care să aducă laolaltă cât mai mulţi producători care să îşi creeze o reţea de business cât mai puternică, prin campanii de conştientizare în rândul publicului, capabil acum să înţeleagă diferenţa dintre o ciocolată de bună calitate şi una premium, dar şi prin adaptarea produselor producătorilor la nevoile actuale ale clienţilor", a adăugat Andreea Ilina, organizator Chocolate Saga Festival.

De asemenea, organizatorii târgului au subliniat că îşi doresc să construiască un târg care să crească valoarea producţiei de ciocolată în industria românească şi promit o nouă ediţie în toamna acestui an . "În acest moment, ne uităm la o piaţă minusculă şi la un public enorm. După cum ştiţi, cererea reglează piaţa. Toate încep cu un prim pas - în cazul nostru, Chocolate Saga. Avem deja rezervată locaţia pentru ediţia din toamnă şi vrem să construim un târg care să crească valoarea producţiei de ciocolata în industria românească", a mai spus Adina Istrate.

Peste 30 expozanţi din domeniul ciocolatei, de la producători autohtoni de ciocolată premium, la producători de cosmetice pe bază de cacao, îngheţată artizanală şi vinuri, au fost prezenţi între 26 şi 28 mai, la Chocolate Saga Festival, din strada Ion Ghica nr. 13, în Centrul Vechi al Capitalei.

Cele trei zile de târg au inclus, pe lângă expoziţia cu vânzare, 10 demonstraţii live făcute de unii dintre cei mai mari maeştri ciocolatieri din România, ce au delectat vizitatorii târgului cu statui din ciocolată, praline delicioase şi decoraţiuni din ciocolată maleabilă. De asemenea, bucureştenii au putut degusta într-un festival al boabelor de cacao cea mai bună pralină din lume, 100% românească, care a fost creată de Carmela Dragomir, dar şi delicii vegane şi fără zahăr sau au putut cumpăra cosmetice din cacao.

Deşi ciocolata nu este un afrodisiac, aşa cum credeau aztecii, conţine fenil etilamină (PEA), o substanţă naturală care stimulează aceeaşi reacţie în organism ca şi îndrăgostirea.Un studiu din 2004 realizat la Londra a constatat că 70% dintre oameni şi-ar dezvălui parolele în schimbul unei tablete de ciocolată, notează Agerpres.