S-a descoperit cum devin „nemuritoare” celulele canceroase

O echipă de cercetători de la Children’s Medical Research Institute din Australia a identificat un mecanism esenţial care le permite celulelor canceroase să îşi păstreze structura intactă şi să se dividă fără oprire, un proces ce stă la baza „nemuririi” lor. Studiul, publicat în Nature Communications, arată că aceste celule reuşesc să-şi menţină telomerii – structurile de la capătul cromozomilor – folosind o reţea fină de fibre de actină aflate în nucleu.

În mod normal, telomerii se scurtează la fiecare diviziune celulară, iar când devin prea scurţi, celulele sănătoase îşi încetează multiplicarea. Celulele canceroase evită acest proces apelând la telomerază, o enzimă care reconstruieşte telomerii. Noile cercetări arată că telomeraza ajunge la telomerii ce necesită reparaţii fiind ghidată de o reţea de actină, care acţionează ca o „pânză” în interiorul nucleului.

Atunci când telomerii sunt deterioraţi, mişcările lor devin mai ample, dar pot fi capturaţi de această reţea, permiţând telomerazei să îi repare şi să menţină astfel capacitatea celulelor canceroase de a se divide. Mecanismul explică şi modul în care unele celule tumorale supravieţuiesc chimioterapiei, reuşind să repare o parte dintre leziunile provocate de tratament.

Descoperirea deschide direcţii noi în oncologie: dacă activitatea telomerazei sau reţeaua de actină ar putea fi blocate, eficienţa chimioterapiei ar creşte semnificativ. În plus, pacienţii ar putea primi doze mai mici de medicamente, cu efecte secundare reduse.

Cercetarea a fost finanţată de mai multe organizaţii, printre care Australian Research Council şi Cancer Council NSW, consolidând speranţa dezvoltării unor terapii mai precise şi mai puţin agresive în lupta împotriva cancerului. (sursa stiripesurse.ro)