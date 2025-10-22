Studiu: Creşterea alarmantă a dependenţei de ţigările electronice în rândul adolescenţilor

Vaporii ţigărilor electronice conţin substanţe care pot irita sau afecta sistemul respirator, iar utilizatorii sunt expuşi unui risc crescut de cancer. Cele mai multe dispozitive conţin nicotină, substanţă ce provoacă dependenţă şi este deosebit de periculoasă pentru adolescenţi, al căror creier este încă în dezvoltare. Vânzarea către minori este interzisă, însă utilizarea în rândul tinerilor continuă să crească.

Nicotina funcţionează şi ca stimulent, crescând ritmul cardiac şi afectând somnul. Lipsa odihnei poate influenţa negativ sănătatea mintală şi performanţele şcolare, atrag atenţia specialiştii. Pneumologii şi medicii care tratează dependenţele avertizează de ani de zile în legătură cu popularitatea tot mai mare a ţigărilor electronice.

În Olanda, mai mulţi adolescenţi au ajuns în stare extrem de gravă din cauza consumului excesiv, iar patru dintre ei au fost ţinuţi o perioadă în comă indusă, potrivit RTL Nieuws. Cercetările au arătat că unele dispozitive populare printre tineri conţin metale toxice, substanţe cancerigene şi niveluri de nicotină mult peste limitele legale.

Un nou studiu realizat de medici olandezi arată dimensiunea dependenţei în rândul elevilor de liceu. Peste o treime dintre adolescenţii fumători se trezesc noaptea pentru a consuma nicotină, ceea ce indică un nivel ridicat de adicţie şi stres mental. Rezultatele, publicate în European Journal of Pediatrics, provin dintr-un chestionar aplicat la 978 de elevi din cinci şcoli, dintre care aproape jumătate au declarat că au fumat sau au vapat în ultimul an, iar 183 au spus că o fac zilnic.

Cei mai mulţi au început să consume nicotină în jurul vârstei de 13 ani, trecând de la dispozitive electronice la ţigări tradiţionale. Cercetătorii subliniază că acest fenomen pune presiune pe factorii de decizie pentru a reduce accesul minorilor la produsele cu nicotină şi pentru a limita influenţa industriei tutunului.

Medicii implicaţi în studiu afirmă că folosirea ţigărilor electronice pe timp de noapte este un semn clar al dependenţei. Ei atrag atenţia că mulţi părinţi nu ştiu că propriii copii fumează, iar momentul în care află poate fi decisiv pentru a-i ajuta să renunţe. Expertul în dependenţă Reinout Wiers, profesor la Universitatea din Amsterdam, a declarat că numărul mare de adolescenţi care vapează noaptea este alarmant şi arată gravitatea comportamentului adictiv. (sursa stiripesurse.ro)