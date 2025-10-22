05 DECEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Studiu: Creşterea alarmantă a dependenţei de ţigările electronice în rândul adolescenţilor

Categorie:
Sanatate
Studiu: Creşterea alarmantă a dependenţei de ţigările electronice în rândul adolescenţilor
Studiu: Creşterea alarmantă a dependenţei de ţigările electronice în rândul adolescenţilor

Vaporii ţigărilor electronice conţin substanţe care pot irita sau afecta sistemul respirator, iar utilizatorii sunt expuşi unui risc crescut de cancer. Cele mai multe dispozitive conţin nicotină, substanţă ce provoacă dependenţă şi este deosebit de periculoasă pentru adolescenţi, al căror creier este încă în dezvoltare. Vânzarea către minori este interzisă, însă utilizarea în rândul tinerilor continuă să crească.

Nicotina funcţionează şi ca stimulent, crescând ritmul cardiac şi afectând somnul. Lipsa odihnei poate influenţa negativ sănătatea mintală şi performanţele şcolare, atrag atenţia specialiştii. Pneumologii şi medicii care tratează dependenţele avertizează de ani de zile în legătură cu popularitatea tot mai mare a ţigărilor electronice.

În Olanda, mai mulţi adolescenţi au ajuns în stare extrem de gravă din cauza consumului excesiv, iar patru dintre ei au fost ţinuţi o perioadă în comă indusă, potrivit RTL Nieuws. Cercetările au arătat că unele dispozitive populare printre tineri conţin metale toxice, substanţe cancerigene şi niveluri de nicotină mult peste limitele legale.

Un nou studiu realizat de medici olandezi arată dimensiunea dependenţei în rândul elevilor de liceu. Peste o treime dintre adolescenţii fumători se trezesc noaptea pentru a consuma nicotină, ceea ce indică un nivel ridicat de adicţie şi stres mental. Rezultatele, publicate în European Journal of Pediatrics, provin dintr-un chestionar aplicat la 978 de elevi din cinci şcoli, dintre care aproape jumătate au declarat că au fumat sau au vapat în ultimul an, iar 183 au spus că o fac zilnic.

Cei mai mulţi au început să consume nicotină în jurul vârstei de 13 ani, trecând de la dispozitive electronice la ţigări tradiţionale. Cercetătorii subliniază că acest fenomen pune presiune pe factorii de decizie pentru a reduce accesul minorilor la produsele cu nicotină şi pentru a limita influenţa industriei tutunului.

Medicii implicaţi în studiu afirmă că folosirea ţigărilor electronice pe timp de noapte este un semn clar al dependenţei. Ei atrag atenţia că mulţi părinţi nu ştiu că propriii copii fumează, iar momentul în care află poate fi decisiv pentru a-i ajuta să renunţe. Expertul în dependenţă Reinout Wiers, profesor la Universitatea din Amsterdam, a declarat că numărul mare de adolescenţi care vapează noaptea este alarmant şi arată gravitatea comportamentului adictiv. (sursa stiripesurse.ro)

Tag-uri:

Articole înrudite

Un raport special al Avocatului Poporului evidenţiază o problemă gravă în funcţionarea sistemu ...

«E un coşmar totul!» Soţia bărbatului ucis în stradă la Galaţi: „Eram afară, a venit omul acela şi i-a băgat cuţitul în el. Fără niciun motiv, fără să spună nimic”

Tribunalul Galaţi schimbă procedura de gestionare a documentelor în dosarele de concordat preventiv ale Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products

Galaţi: Grădiniţa nr. 12, din Valea Oraşului, va fi modernizată cu fonduri europene

Crima din Micro 40: Bătrânul a ucis fără motiv. Astăzi va ajunge în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă

Galați: Bărbat înjunghiat pe stradă, în Micro 40. A murit la spital

VIDEO: Pelerinaj și cozi mari la moaștele Sfântului Nicolae, la Brăila

De la vapoare, la trenuri: Fostul ministru Florin Spătaru, în conducerea grupului Grampet

Scandal: Tânăr din Galaţi, săltat din oraş şi închis în penitenciar

Galaţi: Asigurare tip carte verde falsă descoperită în PTF Oancea