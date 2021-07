Sondaj: Patru din zece persoane se întâlnesc fizic doar cu cineva ce are anticorpi sau un certificat de vaccinare

Numărul celor care nu se întâlnesc deloc în lumea reală cu persoanele cu care sunt compatibili s-a dublat, de la 16% la 35%, iar patru din zece persoane (42%) preferă să se întâlnească fizic doar cu cineva care are anticorpi sau un certificat de vaccinare, relevă rezultatele unui raport comandat de Kaspersky, care urmărit rolul aplicaţiilor de dating, starea actuală a tehnologiei şi a relaţiilor.

Conform sondajului, cererile în ceea ce priveşte accesul online la statusul unei persoane privind vaccinarea sunt un rezultat evident al pandemiei, totuşi, a cunoaşte faţă în faţă pe cineva întâlnit iniţial online pare să genereze mai multe îngrijorări decât simpla îngrijorare în legătură cu îmbolnăvirea.

În general, jumătate dintre utilizatori (50%) resimt disconfort sau nesiguranţă (18%) atunci când au o întâlnire faţă în faţă cu cineva. Pentru a atenua unele dintre aceste griji, majoritatea (72%) dintre cei care folosesc site-uri şi aplicaţii de dating online vor să vorbească mai întâi telefonic sau video înainte de a fi de acord să se întâlnească cu persoana respectivă.

La nivel general, patru din zece persoane preferă să se întâlnească fizic doar cu cineva care are anticorpi sau un certificat de vaccinare, în timp ce numărul celor care nu se întâlnesc deloc în lumea reală cu persoanele cu care sunt compatibili s-a dublat în ultimul an, până la 35%.

"Evenimentele generate de pandemia globală au schimbat semnificativ multe dintre activităţile noastre zilnice, iar întâlnirile nu fac excepţie. În timpul perioadelor de auto-izolare forţată, oamenii au petrecut mai mult timp pe aplicaţiile de dating, iar numărul de utilizatori este în creştere", se menţionează în cercetarea de specialitate.

În luna iunie a acestui an, Kaspersky a delegat compania Sapio să efectueze un sondaj online cu peste 18.000 de respondenţi pentru a explora rolul aplicaţiilor de dating şi starea actuală a tehnologiei şi a relaţiilor.

Eşantionul a inclus 2.000 de respondenţi din Marea Britanie, câte o mie din SUA, Franţa, Germania, Spania, Italia, Olanda,respectiv câte 500 din Elveţia, Austria, Republica Cehă, Ungaria, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Turcia, Egipt, China, Japonia, India, Australia, Indonezia, Brazilia, Columbia, Chile, Peru, Argentina, Mexic şi Rusia. (sursa Agerpres)