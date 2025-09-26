Tratament experimental care a eliminat leucemia în teste de laborator

O echipă de cercetători de la Institutul Pasteur şi Inserm a identificat o strategie de tratament care induce moartea celulelor canceroase într-un mod ce stimulează sistemul imunitar, eliminând complet leucemia în modele preclinice, potrivit news.ro. Descoperirea deschide posibilitatea unor noi abordări de imunoterapie pentru cancerele sângelui.

Studiul arată că o combinaţie de trei medicamente poate declanşa necroptoza, un tip de moarte celulară ce eliberează semnale capabile să activeze sistemul imunitar, spre deosebire de apoptoza, considerată o formă „tăcută” de moarte celulară. Astfel, celulele imune sunt stimulate să identifice şi să distrugă restul celulelor tumorale.

Publicată în revista Science Advances, cercetarea s-a concentrat pe cancere hematologice care afectează celulele B, precum unele tipuri de limfoame şi leucemii. Aceste celule maligne sunt în mod normal rezistente la necroptoză din cauza absenţei proteinei MLKL, care le ajută să evite reacţia imună. Pentru a depăşi acest mecanism, cercetătorii au utilizat trei medicamente deja folosite în practica medicală şi au reuşit să inducă moartea celulară care activează imunitatea.

Folosind imagistica intravitală, specialiştii au urmărit în timp real interacţiunile dintre celulele imune şi cele tumorale, observând eliminarea completă a leucemiei în modelul experimental. Philippe Bousso, director de cercetare Inserm şi coordonatorul echipei, a subliniat că terapia triplă determină celulele canceroase să moară într-un mod care mobilizează apărarea naturală a organismului.

Metoda, considerată o abordare inovatoare de imunoterapie, ar putea reprezenta o nouă opţiune pentru tratarea limfoamelor şi leucemiilor cu celule B. Cercetătorii atrag atenţia că rezultatele sunt deocamdată preclinice, iar eficienţa tratamentului trebuie confirmată prin studii clinice viitoare. (sursa stiripesurse.ro)

Foto: unica.md