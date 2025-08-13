13 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Categorie:
Sanatate
Studiu polonez: Inteligenţa artificială poate reduce abilitatea medicilor de a detecta cancerul de colon

Un studiu realizat în Polonia arată că introducerea inteligenţei artificiale (AI) în endoscopie pare să diminueze eficienţa medicilor în detectarea cancerului de colon.

După ce AI a fost folosită pe scară largă, rata de depistare a adenoamelor, tumorile benigne care pot deveni canceroase, a scăzut de la 28,4% la 22,4% în examenele realizate fără asistenţa AI. Cercetătorii cred că acest lucru indică o scădere a abilităţilor specialiştilor, deşi alte cauze nu pot fi excluse.

Studiul reprezintă un semnal de alarmă privind riscul ca folosirea excesivă a AI să afecteze competenţele fundamentale ale medicilor, potrivit AFP şi Agerpres.

