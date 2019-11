Un nou vaccin împotriva tuberculozei a oferit rezultate promiţătoare

Un vaccin experimental împotriva tuberculozei a oferit rezultate promiţătoare, protejând jumătate dintre persoanele cărora le-a fost administrat, au anunţat oamenii de ştiinţă reuniţi marţi la o conferinţă în India, unde s-a afirmat că această reuşită medicală ar putea reprezenta o descoperire revoluţionară în lupta pe care cercetătorii o duc împotriva celei mai letale boli infecţioase din lume, informează DPA, citat de Agerpres.

Aproximativ 1,5 milioane de oameni mor din cauza tuberculozei în fiecare an pe plan mondial, ceea ce înseamnă că până şi un vaccin ce are doar un succes parţial ar putea avea un impact major în limitarea acestei maladii.

Rezultatele studiului au fost prezentate la o conferinţă organizată în oraşul Hyderabad din India, ţara cel mai grav afectată de tuberculoză, şi publicate în New England Journal of Medicine.

Noul vacciun a fost testat în 11 zone din Kenya, Africa de Sud şi Zambia pe un eşantion total de peste 3.500 de adulţi seronegativi dar care prezentau forme latente ale infecţiei cu tuberculoză, a precizat compania farmaceutică GlaxoSmithKline (GSK).

Jumătate dintre voluntari au primit două doze cu vaccin, iar ceilalţi au primit injecţii cu un placebo. Treisprezece oameni din grupul de persoane care au fost vaccinate şi 26 de persoane din grupul placebo au dezvoltat forme active de tuberculoză.

Rezultatele finale au fost în concordanţă cu analizele primare, care au fost realizate după doi ani de monitorizare a voluntarilor şi publicate în 2018.

"Suntem încă o dată prudenţi, dar încântaţi, pentru că ne aflăm aproape de un vaccin împotriva tuberculozei", a declarat Paula Fujiwara, director ştiinţific al Uniunii Internaţionale Împotriva Tuberculozei şi a Bolilor Pulmonare, organizatoarea conferinţei.

Experţii consideră că va fi nevoie de realizarea unor teste suplimentare pentru a confirma această reuşită medicală şi în rândul altor populaţii, iar noul vaccin se află încă la câţiva ani distanţă de momentul în care va putea fi comercializat.

Actualul vaccin administrat împotriva tuberculozei, Bacillus Calmette-Guerin (BCG), creat în 1921, este adeseori ineficient.

"Aceste rezultate demonstrează că pentru prima dată după aproape un secol, comunitatea globală dispune de un nou instrument potenţial pentru a putea să ofere protecţie împotriva tuberculozei", a declarat Thomas Breuer, directorul medical al departamentului de vaccinuri din cadrul companiei GSK.