Atenție, gălățeni! Patru zile de întreruperi masive de curent în județ. Lista localităților și străzilor afectate

Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Galați anunță sistări programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 19 – 22 octombrie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru asigurarea bunei funcționări a instalațiilor, iar lucrările vor afecta mai multe localități din județ, inclusiv municipiile Galați și Tecuci, lăsând mii de abonați casnici și economici fără curent.

Pentru a vă putea lua măsuri de precauție, iată programul detaliat al lucrărilor și zonele afectate, structurat pe zile și intervale orare:

Luni, 19 octombrie 2026 (Interval orar 09:00 – 15:00) Mun. Tecuci: strada Cuza Vodă (parțial) – sunt afectați 30 de abonați economici și 60 de abonați casnici.

Marți, 20 octombrie 2026 Mun. Galați (08:00 – 16:00): Blocul Morilor Residence, strada Morilor (între Brăilei și Zorilor), strada Zorilor, Aleea Cernat (între Brăilei și Kogălniceanu), strada Brăilei (între Morilor și Aleea Cernat), Biroul Notar Nazare, Banca Transilvania, Casa de Cultură a Sindicatelor, precum și abonații casnici și agenții economici aferenți. Loc. Târgu Bujor (09:00 – 12:00): zona din Centru până la Poliție, Cenaclu, Profi, Casa Veronica Micle (500 de abonați nealimentați). Com. Corod (09:00 – 15:00): satul Corod (parțial) – 150 de abonați nealimentați. Loc. Oancea, Slobozia Oancea, Rogojeni, Roșcani (12:00 – 16:00): localitățile Oancea (în totalitate) și Vama Oancea, Slobozia Oancea (în totalitate), Rogojeni (zona Pichet) și Roșcani (în totalitate) – un număr total de 1.200 de abonați afectați.

Miercuri, 21 octombrie 2026 (Interval orar 09:00 – 15:00) Mun. Tecuci: strada 1 Decembrie 1918 (parțial) – 15 abonați economici și 20 de abonați casnici; strada Cuza Vodă (parțial) – 40 de abonați economici și 20 de abonați casnici.

Joi, 22 octombrie 2026 (Interval orar 09:00 – 15:00) Com. Cosmești: satul Furcenii Noi (parțial) – 150 de abonați nealimentați.



Informații actualizate despre aceste întreruperi sunt disponibile pe site-ul companiei, la rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Pentru relații suplimentare, clienții pot apela numărul de telefon 0236 929 sau linia gratuită Telverde 0800 500 205.