Uneori, cea mai dificilă bătălie a unui medic chirurg nu se dă în sala de operaţii, ci pe marginea unui pat de la Urgenţe, încercând să convingă un pacient speriat că amânarea îi poate pune viaţa în pericol. Medicul chirurg Constantin Truş, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, a relatat în „povestirea de miercuri” cazul unei femei de 60 de ani care a ajuns la spital cu dureri puternice sub coastele din dreapta, greaţă şi vărsături.

Investigaţiile şi tomografia abdomino-pelvină au arătat un diagnostic clar: vezica biliară (colecistul) era puternic inflamată şi gata să cedeze, fiind necesară o intervenţie chirurgicală imediată. Deşi medicul i-a explicat riscurile, pacienta a refuzat operaţia pe loc.

„M-am aşezat lângă pacientă, i-am explicat situaţia şi i-am spus deschis: «Doamnă, aveţi nevoie de o operaţie…». «Când anume?», a întrebat pacienta, surprinsă. «Acum», i-am spus pe un ton blând. A clătinat din cap înainte să termin cuvântul: «Nu, dom’ doctor. Daţi-mi un tratament şi… mai vedem». Mai vedem… De câte ori am auzit cuvintele astea în cariera mea şi niciodată nu au adus nimic bun”, povesteşte dr. Constantin Truş.

Pentru că un medic nu poate opera un pacient lucid fără acordul acestuia, chirurgul i-a prescris un tratament cu antibiotic pentru a încetini infecţia şi i-a transmis să revină imediat la Urgenţe dacă îşi face curaj. A doua zi, cu dureri mult mai puternice, femeia s-a întors la spital şi a cerut să fie operată, însă cu o rugăminte: intervenţia să fie făcută laparoscopic.

Cursă contra cronometru în sala de operaţii: colecist gangrenat şi puroi

Chirurgul a acceptat să înceapă intervenţia pe cale laparoscopică, dar a avertizat-o că siguranţa primează şi că va trece la operaţia clasică în orice secundă dacă situaţia o va impune. Odată introdusă camera video, imaginile au arătat cât de mult agravase amânarea de o singură zi starea pacientei.

„Rar mi-a fost dat să văd aşa ceva. Peretele vezicii biliare era gangrenat, închis la culoare şi mort pe alocuri. Organele din jur se lipiseră de ea, pentru că organismul încercase să izoleze infecţia cu tot ce avea la îndemână. Termenul medical pentru acest dezastru este plastron. În patul colecistului, locul unde vezica stă lipită de ficat, era puroi… şi nu puţin. Cred sincer că mă uitam la imaginea vie a haosului”, descrie medicul gălăţean.

După o oră şi jumătate de intervenţie minuţioasă, echipa medicală a reuşit să cureţe infecţia şi să finalizeze operaţia laparoscopic, fără complicaţii, iar pacienta urmează să fie externată în zilele următoare.

Apelul medicului Constantin Truş către gălăţeni

La finalul relatării, medicul chirurg face un apel către toţi pacienţii să nu ignore durerile abdominale şi să nu amâne intervenţiile de urgenţă atunci când viaţa le este în pericol.

„Dacă vreodată, Doamne fereşte, un doctor vă spune că trebuie să vă opereze de urgenţă, ascultaţi-l. Nu o spune pentru că se plictiseşte şi n-are ce face. Dacă sunteţi mai neîncrezători din fire sau aveţi nevoie de mai multă linişte înainte de o decizie de acest fel, cereţi o a doua opinie medicală. Este dreptul dumneavoastră. Dar dacă şi al doilea doctor vă spune că trebuie să vă operaţi urgent, conformaţi-vă cât mai repede. Dezbaterile nu îşi au locul la Urgenţe, mai ales când e vorba de o operaţie care vă salvează viaţa”, a transmis dr. Constantin Truş.

Totodată, medicul recomandă un control anual de rutină, cu analize de bază şi ecografie abdominală, care poate depista din timp calculii biliari (pietrele la fiere), evitând astfel complicaţiile grave şi operaţiile făcute în regim de urgenţă.