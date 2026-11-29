Galaţiul trăieşte astăzi, luni, 30 noiembrie 2026, una dintre cele mai importante zile din an: sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi, al Eparhiei Dunării de Jos şi al întregii Românii.

Potrivit tradiţiei creştine, Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi chemat de Mântuitorul Iisus Hristos la apostolie şi cel care a propovăduit Evanghelia pe teritoriul Dobrogei de astăzi, aşezând temelia creştinismului pe aceste meleaguri. Pentru gălăţeni, ziua de 30 noiembrie are o dublă semnificaţie, fiind atât o mare sărbătoare religioasă, cât şi Ziua Municipiului Galaţi.

Slujbă arhierească la Catedrala Arhiepiscopală şi închinare la Sfintele Moaşte

În ziua hramului, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu ierarhii invitaţi, oficiază Sfânta Liturghie arhierească începând cu ora 09:00.

Totodată, credincioşii din judeţele Galaţi şi Brăila care ajung astăzi în zona Catedralei Arhiepiscopale se pot închina la Sfintele Moaşte aşezate spre cinstire pe baldachinul special amenajat, aduse în procesiune de la patru lăcaşuri şi aşezăminte bisericeşti din oraş.

Sute de mii de români îşi serbează onomastica

Ziua de 30 noiembrie este şi o zi de sărbătoare în familiile a sute de mii de români care poartă numele Sfântului Apostol Andrei — Andrei, Andreea, Andra, Andrada, Andi, Andruţa sau Ondina — şi care îşi serbează astăzi onomastica.

Redacţia Monitorul de Galaţi le urează tuturor gălăţenilor „La mulţi ani!” cu sănătate, pace şi bucurii alături de cei dragi.